【Grand Theft Auto VI】2025年秋 発売予定価格:未定

Rockstar Gamesの親会社であるテイクツー・インタラクティブは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用クライムアクション「Grand Theft Auto VI(グランド・セフト・オートVI)」の発売時期について予定通り2025年秋に発売すると明かした。

これは、2025年第3四半期の業績発表にて公開されたもの。同業績発表のPDFでは以下の様に述べられている。

【「Q3 2025 Earnings Presentation」8P目抜粋】

・原文

「We forecast that Calender Year 2025 will be an inflection point for Take-Two - from the groundbreaking release of Grand Theft Auto VI in the Fall, to the unmatched pipeine that 2K is set to deliver, including Civilization VII on Febrary 1st, Mafia: The Old Country in the summer, and Borderlands 4」

・意訳

「秋にリリース予定のRockstarによる『グランド・セフト・オートVI』に加え、『Civilization VII』(2月1日発売)や『Mafia: The Old Country』(夏)に『Borderlands 4』(夏)といった2Kによるゲームによってテイクツー・インタラクティブは大きな転換点を迎えることになるだろう」