サーティワン「ディズニープリンセス / パレット6」

価格:4,000円 ※表記は税込価格です。(税抜価格は異なります)

サイズ:5号サイズ/直径 約16cm×高さ 約5cm

販売期間:2025年2月15日(土)〜通年販売

B‐R サーティワン アイスクリームに、2025年2月15日(土)から、「ディズニープリンセス / パレット6」が登場!

2025年、75周年のシンデレラや15周年のラプンツェルをはじめ、お子様から大人まで幅広いファンが多いジャスミンも仲間入りした6人のプリンセスをイメージしています。

6つのピースに、少し大人っぽい表情のプリンセスが描かれたそれぞれのイメージカラーのチョコプレートをトッピング。

フレーバーは、サーティワンの人気フレーバーとこのケーキでしか味わえないフレーバーで、どのピースにしようか迷うのも楽しいケーキです。

映画のワンシーンをイメージさせるデザインのフィルムや、

ピースを取り分けるとそれぞれに関連するキャラクターが出てくる台紙もオリジナルになっています。

白雪姫

白雪姫はラブポーションサーティワン(チョコレートスポンジ)。

ベル

ベルはキャラメルリボン+チョップドチョコレート(チョコレートスポンジ)。

シンデレラ

シンデレラはダークチョコビッツ入りチョコレート&チョップドチョコレート(チョコレートスポンジ)。

アリエル

アリエルはポッピングシャワー(ホワイトスポンジ)。

ラプンツェル

ラプンツェルはベリーベリーストロベリー×ブルーベリー(ホワイトスポンジ)。

ジャスミン

ジャスミンはホワイトチョコレート×バニラ(ホワイトスポンジ)。

サーティワン「ディズニープリンセス / パレット6」の紹介でした。

