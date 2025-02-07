¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á1¡§Åü¼Á1¡§ÌîºÚ¡¦ÉûºÚ2¡×¤Î²«¶âÈæ¤Ç¡¢Ã»´ü½¸Ãæ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡õÄ²³è¡õ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃÎ¤é¤º¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù²á¤®¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤Ä¤¤²á¿©µ¤Ì£¡×¡¢¡Ö»º¸åÂÀ¤ê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤¡×¡Ä¡Ä¡£ÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢²¿¤À¤«¤¤¤Ä¤âÆ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤ä¤»¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢»Å»ö¡¢²È»ö¡¢°é»ù¤Ê¤É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤¹¤°¤ËºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌµÍý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇÈ©¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤¼¤Ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ÆÂÎ½Å¥Þ¥¤¥Ê¥¹14Ô¡ª ¤Ä¤¤¤Ç¤ËÄ²³è¤Ç¤¹¤ë¤¹¤ë¤ä¤»¤ë¡ª ¥Þ¥¸¤ä¤»²«¶âÈæ¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ê¤Þ¤ë/KADOKAWA¡Ë¤À¡£
¡¡Ãø¼Ô¡¦¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢»º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢3¥«·î¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹12Ô¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹14Ô¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢¡ÈËüÇ¯¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¡É¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ÏÌµÍý¡¢¤Ç¤â¿©»ö²þÁ±¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö1¡§1¡§2¡×¤Î¤ä¤»¤ë²«¶âÈæ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¾·Â25ÑÄøÅÙ¤Î´Ý¤¤¥×¥ì¡¼¥È»®¤Ë¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á¤ò1¡¢Åü¼Á¤ò1¡¢ÌîºÚ¡¦ÉûºÚ¤ò2¡×¤ÎÈæÎ¨¤ÇÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¡£ÌÌÅÝ¤Ê¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¿©»ö¤È¤·¤ÆÍýÁÛ¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥¶¡£¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÇÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤È»ë³ÐÅª¤Ë¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈËþÂ¤Ç¤¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤â¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡Ö1¡§1¡§2¡×¤ò¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ãø¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ä¤»¤¿¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á¡×¤ä¡ÖÌîºÚ¡¦ÉûºÚ¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò·ÇºÜ¡¢¡ÖÅü¼Á¡×¤Î¾å¼ê¤Ê¤È¤êÊý¤Ê¤É¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤ò¥×¥ì¡¼¥È¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¼«Í³¼«ºß¡£¤·¤«¤â¡ÖÀÚ¤Ã¤Æº®¤¼¤ë¤À¤±¡×¡ÖÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¡×¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¡×¡Ö¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡×¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â°Â¿´¡£
¡¡ÈþÌ£¤·¤¯¤ÆËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤º¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤ª¤ä¤Ä¥ì¥·¥Ô¤âÉ¬¸«¤À¡£
¢£¤Ä¤¤¤Ç¤ËÄ²³è¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤ä¤»¤ë¡ª
¡¡²«¶âÈæ¥ì¥·¥Ô¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¿©¤Ù¤ä¤»¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡ÖÄ²³è¡×¤â³ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¡£Ãø¼Ô¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÄäÂÚ´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë±öÊ¬¤ÎÀÝ¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ë¹íÄ´Ì£ÎÁ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢Ä²³è¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¹í¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹ÚÁÇ¤ÎÎÏ¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢¤à¤¯¤ß²þÁ±¤äÊØÈë²ò¾Ã¡¢ÈþÈ©¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¥¤¥Á¿ä¤·¤Î¿æÈÓ´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤Ë¹íÄ´Ì£ÎÁ¤òºî¤ëÊýË¡¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹íÄ´Ì£ÎÁ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÃÖ¤´¹¤¨Ä´Ì£ÎÁ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹íÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¹â¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â°Â¿´¤À¡£
¡Ö²«¶âÈæ¡×¤È¡ÖÄ²³è¡×¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤äÂÎ·Á¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÈþ¤·¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡á²ÃÁ¾ÍøÃÒ»Ò