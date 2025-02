足本来の自然な動きを重視して設計！ECCO「ECCO BIOM」

「ECCO」から、最高機能スニーカー「ECCO BIOM(エコー バイオム)」が、さらに進化して登場。

ECCO「ECCO BIOM」

「ECCO」から、最高機能スニーカー「ECCO BIOM(エコー バイオム)」が、さらに進化して登場しました。

20周年を記念した本コレクションは、2025年2月にECCO公式オンラインストアおよび全国のECCO店舗にて発売しました。

■20年追求し続けた、「足本来の自然な動き」をサポートする最高の履き心地

「ECCO BIOM(R)(エコー バイオム)」は、足本来の自然な動きを重視して設計されたECCOの最高機能のスニーカーです。

裸足で走るアフリカ人ランナーから着想を得て2005年にスタートしたBIOM(R)プロジェクトは、「BIOM(R) NATURAL MOTION(バイオム ナチュラル モーション)」というコンセプトのもと、BIOM(R) スニーカーを生み出しました。

低重心構造により、足が地面に近い感覚を実現。

足の筋肉や腱を活発に使い、自然な歩行を促進します。

日常履きに最適なスタイルと機能性を兼ね備えたスニーカーとして、現代のライフスタイルにマッチした究極のスニーカーコレクションです。

* BIOM= BIOMECHANICAL OPTIMIZATION(バイオメカニカル オプティマイゼーション=生体力学的最適化)の略

1. 研究しつくされたBIOM(R) ラスト(木型)

全てのBIOM(R) コレクションで、ドイツのケルンスポーツ大学と共同開発したラスト(木型)を使用。

ラスト(木型)は約2,500人のアスリートの足をスキャンして設計しています。

着用した瞬間から驚くほどのフィット感を提供します。

BIOM(R) ラスト(木型)

2. 全コレクションの中心にあるECCO FLUIDFORM(TM) テクノロジー

BIOM(R) ラスト(木型)を実際の履き心地に反映させるのがECCO全コレクションの中心にあるECCO FLUIDFORM(TM) テクノロジー。

本テクノロジーは、糸や糊を使用しないダイレクト・インジェクション(直接注入)プロセスを利用して、足の自然な形状に適応して最適な快適さを実現する柔軟で軽量なソールを成型します。

ECCO FLUIDFORM(TM) テクノロジー

3. 最高品質の自社製造プレミアムレザーをふんだんに使用

BIOM(R) スニーカーは、最高品質のECCO自社製造プレミアムレザーがふんだんに使用されています。

ECCOのプレミアムレザーならではのやわらかな触り心地と発色の良さが特徴です。

第二の肌と呼ばれるレザーは、使うごとに足になじみ、世界に一つだけの履き心地に成長します。

プレミアムレザー

■商品特徴

1. 約2,500人のアスリートの足をスキャンして製造したBIOM(R) ラスト(木型)により、人間の足が本来持つ足の動きを最適化

2. LYTR(ライター) テクノロジー採用でソール部分に異なる素材の最適化と軽量化、弾力性と柔軟性を実現

* LYTR(ライター) テクノロジーとは、異なる素材をそれぞれの特徴を活かしながら一つにし、ECCO独自の一体成型方法。

FLUIDFORM(TM)(フルイドフォルム(TM))で軽量性、反発性、そしてフィット感に優れた履き心地の3つを叶えました。

3. 足の凹凸にぴったりとフィットする独自のFLUIDFORM(TM)(フルイドフォルム(TM)) テクノロジーで長時間履いても疲れにくい抜群の履き心地

4. アッパーにレザーとテキスタイルのコンビネーション、プレミアムレザーXゴアテックス(R)搭載モデル、そしてエンジニアードメッシュの3タイプを採用。

通気性とアスレティックでモダンな見た目をライフスタイルに合わせて選べます。

■プレミアムレザーXゴアテックス(R) 搭載モデル

WOMENS

カラー:AQUATIC/AQUATIC

WHITE/WHITE

BLACK/BLACK

サイズ:35-41

価格 :35,200円(税込)

MENS

カラー:ACORN/ACORN/PEAT

BLACK/BLACK

サイズ:39-46

価格 :35,200円(税込)

■レザーXテキスタイル コンビネーションモデル

WOMENS

カラー:AQUATIC/PAGODA BLUE/SHADOW WHITE

DUSTY PEACH/LIMESTONE/LIMESTONE

IMPERIAL PURPLE/WHITE/SHADOW WHITE

サイズ:35-41

価格 :27,500円(税込)

MENS

カラー:ACORN/WHITE/SHADOW WHITE SHADOW

WHITE/WHITE/SHADOW WHITE

サイズ:39-46

価格 :27,500円(税込)

■メッシュXスピードレースモデル

WOMENS

カラー:AQUATIC/PAGODA BLUE/AQUATIC

DUSTY PEACH/LIMESTONE/AQUATIC

WHITE/LAVENDER MIST/BEETROOT

サイズ:35-41

価格 :27,500円(税込)

MENS

カラー:WHITE/BLACK/LIME PUNCH

GRAVEL/BLUE BELL/VIRTUAL

BLACK/BLACK/WILD DOVE

サイズ:39-46

価格 :27,500円(税込)

■メッシュモデル

WOMENS

カラー:LIMESTONE/GRAVEL

ROSE DUST/BLACK

サイズ:35-41

価格 :19,800円(税込)

MENS

カラー:WILD DOVE/SUNRISE

WHITE/LIME PUNCH

OMBRE

BLACK

サイズ:39-46

価格 :19,800円(税込)

■ECCO BIOM INFINITE(エコー バイオム インフィニット)

BIOM INFINITE(バイオム インフィニット)

テキスタイルモデル

WOMENS

カラー:BRIGHT WHITE/IMPERIAL PURPLE

BRIGHT WHITE/PEACH NECTAR

BRIGHT WHITE/WHITE

サイズ:35-41

価格 :39,600円(税込)

MENS

カラー:BRIGHT WHITE/LIME PUNCH

BRIGHT WHITE/WHITE

BLACK/BLACK

サイズ:39-46

価格 :39,600円(税込)

■レザーモデル

WOMENS

カラー:WHITE

BLACK

サイズ:35-41

価格 :44,000円(税込)

MENS

カラー:WHITE

BLACK

サイズ:39-46

価格 :44,000円(税込)

■ECCO BIOM C-TRAIL(エコー バイオム シートレイル)

レザーXテキスタイルモデル

WOMENS

カラー:SILVER METALLIC/WHITE

BLACK/BLACK

サイズ:35-41

価格 :33,000円(税込)

MENS

カラー:SHADOW WHITE/WHITE

BLACK/BLACK

サイズ:39-46

価格 :33,000円(税込)

■レザーXゴアテックス(R)メンブレン搭載モデル

WOMENS

カラー:WHITE/BRIGHT WHITE/SHADOW WHITE

BLACK/BLACK/BLACK

サイズ:35-41

価格 :39,600円(税込)

MENS

カラー:WHITE/BRIGHT WHITE/SHADOW WHITE

BLACK/BLACK/BLACK

サイズ:39-46

価格 :39,6000円(税込)

