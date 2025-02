沖縄の魅力が詰まったお土産セットプレゼント！OKIREN「お土産プレゼントキャンペーン」

O-NAZは、レンタカー予約サイト『OKIREN(オキレン)』で、サイトユーザーへの還元キャンペーンとして「お土産プレゼントキャンペーン」を開始しました。

O-NAZは、レンタカー予約サイト『OKIREN(オキレン)』で、サイトユーザーへの還元キャンペーンとして「お土産プレゼントキャンペーン」を開始。

加盟店数が県内最多規模を誇るOKIRENは、用途・人数に適したレンタカーを数多くのプランから予約することができるポータルサイトです。

■「お土産プレゼントキャンペーン」の概要

毎月1日から月末までの期間中にOKIRENでレンタカーを予約し実際に利用いただいた会員の中から、抽選で20名様に沖縄の魅力を凝縮したオリジナルのお土産セットをプレゼントします。

沖縄旅行の思い出をさらに彩る特別な品々を、旅行後も楽しめます。

キャンペーン名: お土産プレゼントキャンペーン

対象期間 : 毎月1日〜月末

応募方法 : OKIREN会員登録後にレンタカーを予約。

実際にレンタカーを利用するだけで、自動エントリー!

当選方法 : 当選者様にメールにてご連絡します。

※当選連絡から48時間以内にご連絡がつかない場合は、

当選を無効とさせていただきます。

注意事項 : 本キャンペーンはOKIREN会員様限定です。

プレゼント内容はお選びいただけません。

他のキャンペーンとの併用が可能です。

■「お土産プレゼントキャンペーン」の対象

例)2月26日〜3月2日の期間にレンタカーを利用した場合

2月の「お土産プレゼントキャンペーン」にエントリーとなります。

■『OKIREN』の特徴

『OKIREN』は、沖縄本島・宮古島・石垣島・久米島の200社以上のレンタカー会社が加盟しており、沖縄旅行のレンタカー予約に特化したサイトとして、お客様に安心・快適なレンタカー予約の体験を提供しています。

他のレンタカー予約サイトとは異なり、沖縄専門だからできる地域に根差したきめ細やかなサービスが特徴です。

★幅広い車種と簡単な予約システム

OKIRENでは多種多様な車種を取り揃えており、目的にあった車を簡単に見つけ、予約することができます。

空港送迎無料やタクシー来店キャッシュバックのオプションなどのお得なオプション込みのプランも多数掲載されており、旅行初心者から、どなたでも安心して利用できます。

★他にはないお得なキャンペーン

毎月開催するお土産プレゼントキャンペーンや、1周年キャンペーンなど、他のレンタカー予約サイトにはないお得な特典が満載です。

ただの移動手段を提供するだけでなく、お客様の沖縄旅行がさらに特別なものとなるよう、さまざまなキャンペーンやサービスを用意されています。

OKIRENのレンタカー予約が、思い出深い、オリジナリティあふれる楽しい沖縄ドライブ旅の一助になれば幸いです。

OKIREN トップページ

■観光情報『オキレンNAVI』

OKIRENが運営する、観光に役立つ情報を発信する沖縄観光メディアサイトです。

オキレンNAVIでは、沖縄の魅力や、定番から穴場まで沖縄の観光スポットを紹介。

沖縄の新しい魅力を発見できる情報が満載です。

グルメやアクティビティ、宿泊施設、イベントの紹介も随時更新されています。

オキレンNAVIロゴ

