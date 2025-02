ロックバンド・サザンオールスターズによる10年ぶり、16枚目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』が3月19日にリリースされるのを前に、完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISCの詳細が7日、解禁された。昨年9月に“最後の夏フェス”として出演し、会場&日本全国の映画館で行ったライブ・ビューイングを含め、のべ20万人以上が熱狂した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のステージを全編完全収録したライブ映像作品が同梱されることが明らかになった

今作にまつわる未発表情報として注目を集めているのが、完全生産限定盤に付属する特典内容。SPECIAL DISCには、昨年9月に“最後の夏フェス”として出演し、会場&日本全国の映画館で行ったライブ・ビューイングを含めのべ20万人以上が熱狂した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のステージを全編完全収録した映像作品が同梱されることに決定した。昨年末に、多くのファンからの声に応えてライブ・ビューイングのアンコール上映が行われるほどに日本中で話題を席巻した“あの特別な一夜”を、この作品のために新たに編集。熱気と臨場感に満ちあふれた迫力のライブパフォーマンス全19曲に加え、ライブ本番に挑むメンバーを追いかけた貴重なドキュメンタリーを織り交ぜた、収録時間120分超の永久保存版のライブ映像作品に仕上がった。もはや特典の域を超え、オリジナル・アルバムとライブ映像作品の2つが1作に同居するという、サザンにしかなしえない、『THANK YOU SO MUCH』というタイトルに相応しい大盤振る舞いの一枚。対象は完全生産限定盤Aと完全生産限定盤Bの2種となり、同じく完全生産限定盤に付属されるSPECIAL BOOKの詳細は後日発表予定。詳細情報の発表に伴い、サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルではSPECIAL DISCの熱気渦巻く映像の一部を楽しむことができる最新トレーラー映像が公開された。サザンオールスターズがライブ本番に至るまでの貴重映像をはじめ、圧倒的パワーを放つエネルギッシュなステージの模様を、発売に先んじていち早く目にすることができる。