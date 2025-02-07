【暴風雪警報】山口県・宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市などに発表
気象台は、午前10時29分に、暴風雪警報を宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。また波浪警報を下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。
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山口県の海上では、暴風雪に警戒してください。西部、中部、東部では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□暴風雪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・日本海側
最大風速 20m/s
・瀬戸内側
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
・瀬戸内側
予想最大波高 3m
■宇部市
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■山口市
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■萩市
□暴風雪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■防府市
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■下松市
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■光市
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■長門市
□暴風雪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■柳井市
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■周南市
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■山陽小野田市
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■周防大島町
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■上関町
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■田布施町
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■平生町
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■阿武町
□暴風雪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s