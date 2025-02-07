気象台は、午前10時29分に、暴風雪警報を宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。また波浪警報を下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】山口県・宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市などに発表

山口県の海上では、暴風雪に警戒してください。西部、中部、東部では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■下関市

□暴風雪警報

7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・日本海側

最大風速 20m/s

・瀬戸内側

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

・瀬戸内側

予想最大波高 3m



■宇部市

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■山口市

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■萩市

□暴風雪警報

7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■防府市

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■下松市

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■光市

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■長門市

□暴風雪警報

7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■柳井市

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■周南市

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■山陽小野田市

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■周防大島町

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■上関町

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■田布施町

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■平生町

□暴風雪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■阿武町

□暴風雪警報

7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



