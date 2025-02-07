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気象台は、午前10時29分に、暴風雪警報を宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。また波浪警報を下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】山口県・宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市などに発表

山口県の海上では、暴風雪に警戒してください。西部、中部、東部では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□暴風雪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・日本海側
　最大風速　20m/s
・瀬戸内側
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
・瀬戸内側
　予想最大波高　3m

■宇部市
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■山口市
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■萩市
□暴風雪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■防府市
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■下松市
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■光市
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■長門市
□暴風雪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■柳井市
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■周南市
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■山陽小野田市
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■周防大島町
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■上関町
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■田布施町
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■平生町
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■阿武町
□暴風雪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s