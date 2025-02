BTTF¸ø³«¤«¤é40Ç¯¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£¡×ÆñÉÂ¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦FOX¤Îµ°À×

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開から40年

1985年の第1作公開から40年となる2025年、2月7日からシリーズ3作が3週連続地上波で再放送される『バック・トゥ・ザ・フューチャー(BTTF)』。文句なしに80年代を代表する映画の一つである本作はは40年を経てなお、様々な「新しさ」を更新している。2024年にミュージカルとなった『BTTF』は2021年のイギリス公演に続き、2023年からブロードウェイでの大成功を終え、再びのロンドン、東京、北アメリカツアーと広がっている。そして2025年の地上波では主人公のマーティ・マクフライを宮野真守さん、ドクを山寺宏一さんというレジェンドふたりが吹き替えをする。山寺さんはマーティもドクもこれまで吹き替えをしているが、宮野さんは初めて。「新たなBTTF」を楽しめるのだ。

主人公マーティ役で大ブレイクしたマイケル・J・フォックスは1961年6月9日生まれ。2025年6月9日には65歳の誕生日を迎える。『BTTF』第1作では24歳で高校生の役を演じており、永遠の若キャラだったマイケルが、65歳……。

2020年11月に刊行した著書で「二度目の引退宣言」のような文章を寄せていたマイケル・J・フォックスを、秘蔵写真と共に振り返る。

『罪の声』の1980年代

小栗旬さんや星野源さんの名演が話題となった『罪の声』(2020)は、塩田武士さんのベストセラー小説を土井裕泰監督が映画化したもの。1984年のお菓子メーカー社長誘拐事件を筆頭に起きる、劣悪な連続脅迫事件に巻き込まれた「子どもたち」の姿にフォーカスした作品だ。

その「子どもたち」の一人に、15歳の望ちゃんという女の子がいる。彼女は映画の字幕翻訳家になるのが夢で、突然放り込まれた辛い境遇の中でも、捨てられた映画雑誌を拾ってむさぼり読み、その境遇から抜け出て夢を諦めない決意をする。

その望ちゃんが読んでいたであろう映画雑誌「スクリーン」や「ロードショー」の人気コーナーのひとつが「人気ランキングベスト10」だった。80年代、「ロードショー」では、男性はジャッキー・チェンが最強で、毎月1位を独占していた。女性はダイアン・レインやソフィー・マルソー、フィービ・ケイツが1位を争い、そこにニューフェイスとしてジェニファー・コネリーが入ってきたような時代だった。

しかし、そのジャッキー神話が揺らいだのが、1985年だった。

そう、1985年12月7日、『バック・トゥ・ザ・フューチャー(BTTF)』が日本で公開となり、マイケル・J・フォックス旋風が巻き起こったのだ。

日本ではほぼ無名だったけど

日本では映画の公開まで、主人公のマーティ演じるマイケル・J・フォックスのことを全く知らない人が多かったのではないだろうか。アメリカでは1982年から放映のドラマ「ファミリータイズ」のアレックス・キートン役で人気が出てきており、それが『バック・トゥ・ザ・フューチャー』につながったそうだが、日本では放送されていなかったからだ(ちなみに、『BTTF』公開後の1986年から日本でも放送された)。

映画の中では、本当は母親である過去のロレイン(リー・トンプソン)がマーティに一目ぼれするのと同じように、夢中になった人がたくさんいた。アメリカでは1985年夏に公開されていたマイケル・J・フォックスの主演映画『ティーン・ウルフ』では、マイケルは高校生のバスケ部員、実は狼男の血統で、怒ると狼男になるという青春コメディで、なかなかのB級映画だったが、アメリカでも8000万ドルの興行収入を稼ぎだしたほどだ。

24歳で高校生役

彼の最大の魅力は「チャーミングさ」ではないだろうか。かっこよくスケボーを乗りこなし、ギターもなかなかの腕前。なにより、いい子ちゃんではなく、ちゃんとやんちゃながら人柄の良さがにじみ出るファニーフェイスに絶妙なコメディセンス。1961年生まれのマイケルはすでに24歳だったのだけれど、小柄もプラスとなって高校生役が自然だった。そして、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開翌年から日本でも、テレビ東京でドラマ『ファミリータイズ』が放送されるようになった。それほどの人気だったのだ。

マイケルのこんなエピソードも、苦労をしながらチャンスをつかみとったんだなと応援したい気持ちをさらに後押しした。

「カナダの高校を中退してアメリカに出てきてようやくチャンスをつかんだ(のちに高校を卒業)」

「『ファミリー・タイズ』はマシュー・ブロデリックがキャスティングされていたのだが、映画とのかけ持ちができない”しばり”ゆえに断り、マイケルに白羽の矢が立った」

「『バックトゥザフューチャー』は当初エリック・ストルツで撮影スタートしたが、何か違うと当初からロバート・ゼメキス監督が熱望していたマイケルに代わった」

そしてアメリカではエミー賞コメディ部門主演男優賞を4回(『ファミリータイズ』で3回、『スピン・シティ』で1回)受賞する、世界的スターになった。

全世界でトップスターにのぼりつめたマイケルだったが、コメディとは異なるシリアス路線作品にも挑戦しつつ、やはり『摩天楼はバラ色に』などのコメディが真骨頂だった。

30歳でパーキンソン病と診断

そして1989年に『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』、翌年1990年にPART3が公開となる。続編2つとも大ヒットとなったのはもちろんだが、実はマイケルはPART3の撮影の頃から体調に不調をきたしていた。30歳のときに下された診断は「パーキンソン病」。パーキンソン病は50代以降に増える病気で、手足のしびれなど身体的な特徴に加え、脳に症状が出ると記憶力が衰えてしまうという。当時は自ら主演のドラマ『スピン・シティ』をプロデュースしていたが、降板。1998年11月にパーキンソン病であることを明らかにしたのだ。

そのあたりは、その後に出した著書『ラッキーマン』に詳しい。パーキンソン病であることを妻のトレイシー・ポラン(1988年に結婚)にも言うことができず、アルコール依存症になってしまったこと、『スピン・シティ』では一部のドラマ関係者にのみ事実が明らかにされ、投薬をしながらマイケルの体調次第で撮影が延びに延びることもあったことなど詳細に書かれている。

悩んだ末のカミングアウトだったが、それが「パーキンソン病」への世界的な理解促進につながった。2000年には「マイケル・J・フォックスパーキンソン病リサーチ財団」も設立し、現在も活動を続けている。

二度目の「引退宣言」

そんなマイケルが「二度目の引退宣言」をしたと大きく報じられたのが、2020年11月二冊目の著書『No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality』だ。本著の中で骨髄の手術をしたことが明かし、少しずつ行っていた演技の仕事も再び難しくなったと記したのだ。しかし、そこにあるのは病への諦めではない。作家の仕事や、財団としての働きもこれから続けていくことも表明されている。パーキンソン病を抱えながら人生を輝かせるマイケル一家の姿がある。

さて、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の暴君ビフのモデルとされるドナルド・トランプが大統領となっていた2020年6月には、金曜ロードショー「視聴者リクエスト」で選ばれたBTTFシリーズ3作が3週連続地上波で再放送された。そしてトランプ氏が大統領として2期目をスタートさせた2025年2月に、3週連続地上波でまた放送される。

今年初めて見る人も当然いるだろうが、「時代設定」が明確な映画であること、脚本が抜群に面白いこと、そしてやはりキャストが最高なこと。それを再確認する人も多いことだろう。マイケル・J・フォックスは永遠に輝き続けるのだ。