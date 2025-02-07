【暴風雪警報】愛媛県・八幡浜市、大洲市、伊方町に発表
気象台は、午前10時6分に、暴風雪警報を八幡浜市、大洲市、伊方町に発表しました。また波浪警報を八幡浜市、大洲市、伊方町に発表しました。
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南予では、7日夕方から7日夜遅くまで暴風雪や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■八幡浜市
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・伊予灘
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
・伊予灘
予想最大波高 4m
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・伊予灘
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 4m
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■西予市
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■久万高原町
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■内子町
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■伊方町
□暴風雪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・伊予灘
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
・伊予灘
予想最大波高 4m