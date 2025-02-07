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気象台は、午前10時6分に、暴風雪警報を八幡浜市、大洲市、伊方町に発表しました。また波浪警報を八幡浜市、大洲市、伊方町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】愛媛県・八幡浜市、大洲市、伊方町に発表

南予では、7日夕方から7日夜遅くまで暴風雪や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■八幡浜市
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・伊予灘
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
・伊予灘
　予想最大波高　4m

■大洲市
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・伊予灘
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　4m

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■西予市
□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■久万高原町
□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■内子町
□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■伊方町
□暴風雪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・伊予灘
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　7日夕方から7日夜遅くにかけて警戒
・伊予灘
　予想最大波高　4m