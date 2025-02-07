株式会社地球の歩き方は、ガイドブック「地球の歩き方」（国内版）の100万部突破を記念し、「地球の歩き方100万部突破記念プレゼントキャンペーン」を2月5日（水）から実施している。

「地球の歩き方」は1979年に創刊。以来、約160の国と地域の情報を網羅している。

海外旅行のガイドブックとしての印象が強い「地球の歩き方」だが、2020年には初の国内版「東京」が刊行され、10万部を突破した。そして2025年1月に発売した「大阪」において、国内版は21タイトル・累計発行部数100万部を超えるにいたたという。

それを記念したのが今回のキャンペーン。スターフライヤー羽田‐北九州往復航空券、おきなわワールド入園券、広島「にしき堂」生もみじ8個セットなどが抽選で当たる。応募は専用ページから。

キャンペーン名

地球の歩き方100万部突破記念プレゼントキャンペーン



対象製品購入期間

2025年2月5日（水）～2月28日（金）



進呈品

航空チケット・ホテル宿泊券

乗船券・入園券など

グッズなど

応募ページ

「スターフライヤー」羽田‐北九州往復航空券（1名） 【東京】「OMO5東京大塚 by 星野リゾート」のペア宿泊券（1組2名） 【東京】「OMO3東京赤坂 by 星野リゾート」の宿泊券（1組2名） 【沖縄】「ルネッサンス リゾート オキナワ」の朝食付き宿泊券（1組2名）【北海道】「知床ネイチャークルーズ」乗船券（2組4名） 【北海道】「函館山ロープウェイ」搭乗券（3組6名） 【栃木】「那須どうぶつ王国」入国招待券（5組10名） 【群馬】「原美術館ARC」入館券（5組10名） 【群馬】「ロックハート城」入場券（4組8名） 【埼玉】埼玉県内「おふろcafé」など 入浴招待券（5組10名） 【埼玉】「秩父鉄道フリーきっぷ」＆「オリジナルクリアファイル」（5組10名） 【千葉】「東京ドイツ村」入園券（5組25名、車以外の交通機関で入場の場合） 【千葉】「マザー牧場」入場招待券（3組6名） 【東京】「東海汽船 大島往復ジェット船」乗船券（1組2名） 【神奈川】「大観覧車コスモクロック21」利用券（5組10名） 【神奈川】「YOKOHAMA AIR CABIN」片道搭乗券（5組10名） 【神奈川】「三溪園」入園券（5組10名） 【徳島】「大塚国際美術館」入館券（一般3組6名） 【沖縄】「おきなわワールド」入園券（3組6名）【北海道】「知床ネイチャークルーズ」シャチぬいぐるみ（5名） 【群馬】「永井酒造」コラボパッケージ谷川岳（日本酒）（5名） 【茨城】「幸田商店」干し芋セット（5名） 【茨城】「鈴木ハーブ研究所」納豆ローション（5名） 【埼玉】「COEDO」瓶6本入りテイスティングセット（5名） 【神奈川】鎌倉はんこ 開運印鑑「月野印」（2名） 【愛知】「えびせんべいの里」おせんべいセット（5名） 【京都】「かづら清老舗」美容液マスク1枚（5名） 【大阪】「大阪糖菓」アソートセット（5名） 【広島】「にしき堂」生もみじ8個セット（10名） 【沖縄】沖縄生まれの元氣なカプセル「元氣なハブコ」（5名） 「地球の歩き方日本」の御朱印帳（3名）

https://arukikata.jp/jhundz