³ùÅÄºÚ·î¡õ¾¾ËÜ»ü»Ò¤¬±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡£±£Ó£Ô¡¡£Ë£É£Ó£Ó¡×¤Ë´¶Æ°¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤Î³ùÅÄºÚ·î¡Ê£²£¸¡Ë¤È¾¾ËÜ»ü»Ò¡Ê£²£µ¡Ë¤¬±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡£±£Ó£Ô¡¡£Ë£É£Ó£Ó¡×¡Ê£·Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê´¶Æ°¤À¡£ÀèÆü¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¼Ì²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê³ùÅÄ¡Ë¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡Ö²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡×¤ÎµÓËÜ²È¡¦ºä¸µÍµÆó¤¬ÉÁ¤¯É×ÉØ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»ö¸Î¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢É×¤È½Ð²ñ¤¦Ä¾Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¾¾¤¿¤«»Ò¡¢É×Ìò¤ò¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡Ö¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¾¯½÷Åª¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¡£¾¾Â¼¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ£²¿Í¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Æ¤¿¤«¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê³ùÅÄ¡Ë¡Ö¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥å¥¢¤Ç¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤ÈÉ×ÉØÌò¤Î£²¿Í¤Î±éµ»¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ§Ã£¤È¤Þ¤¿¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æà¤¢¤Î¥·¡¼¥óÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Íá¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê³ùÅÄ¡Ë¡ÖÃ¯¤«¤È¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤È£²¿Í¤È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤é±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Ä¤â¤ê¤À¡£