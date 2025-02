S・ランスはリーグ・アン勢と、王者PSGは4部と激突！　クープ・ドゥ・フランス準々決勝の対戦カード決定

クープ・ドゥ・フランス準々決勝の組み合わせ抽選会が6日に行われた。ラウンド16ではリール、ニース、トゥールーズとリーグ・アン所属クラブがジャイアントキリングを許す波乱が起こった今シーズンのクープ・ドゥ・フランス。そんななか、王者として順当に8強入りを決めたパリ・サンジェルマン(PSG)は、3部との対戦となった全ラウンドに続き今ラウンドでは、リールをPK戦の末に撃破した4部のスタッド・ブリオシャンとの対戦が決定した。

関根大輝、伊東純也、中村敬斗を擁するスタッド・ランスは、同じリーグ・アン勢のアンジェと対戦。その他ではスタッド・ブレストがニースを破った2部のダンケルクと、4部のカンヌと2部のギャンガンの対戦に決まっている。なお、準々決勝は2月25日〜27日の日程で開催予定だ。◆準々決勝 対戦カードスタッド・ブレスト vs ダンケルク(2)カンヌ(4) vs ギャンガン(2)スタッド・ブリオシャン(4) vs パリ・サンジェルマンアンジェ vs スタッド・ランス※()内は所属カテゴリー