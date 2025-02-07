£±¡Ý£°¢ª£°¡Ý£´¡Ä¶þ¿«¤ÎÂçÇÔ¸å¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à»Ø´ø´±¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÃ¯¤â»ä¤òÎå¤Þ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤òÎå¤Þ¤¹¤À¤±¡×
¡¡¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£²·î£¶Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÎÂè£²¥ì¥°¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÂÐÀï¡£Âè£±¥ì¥°¤Ï£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢£±¤«·î±Û¤·¤ÎºÆÀï¤Ç¤Ï£°¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡2007-08¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ³¤¯Ìµ´§´ü´Ö¤Ë½ª»ßÉä¤Ø¡½¡½¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡¢Âç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤À¤¬¡¢34Ê¬¤Ë¥³¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤ËÈïÃÆ¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë£²Àï¹ç·×£±¡Ý£±¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤ËPK¤Ç¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â75Ê¬¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢80Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢¶þ¿«¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÀ¨¤¤¥³¡¼¥¹¡ª¥µ¥é¡¼¤¬·è¤á¤¿¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£ÇÔÀï¤ò²ù¤ä¤à¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ïº£Ìë¤Î²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÀä¹¥Ä´¤ÎÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Â¾ì¤ò¸Ç¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶µ·±¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤£²¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öº£Ìë¤ÏÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤ÏÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¡£Ã¯¤â»ä¤òÎå¤Þ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤òÎå¤Þ¤¹¤À¤±¤À¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢FA¥«¥Ã¥×¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢£²·î£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëFA¥«¥Ã¥×£´²óÀï¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤òÅÝ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡2007-08¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ³¤¯Ìµ´§´ü´Ö¤Ë½ª»ßÉä¤Ø¡½¡½¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡¢Âç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤À¤¬¡¢34Ê¬¤Ë¥³¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤ËÈïÃÆ¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë£²Àï¹ç·×£±¡Ý£±¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤ËPK¤Ç¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÀ¨¤¤¥³¡¼¥¹¡ª¥µ¥é¡¼¤¬·è¤á¤¿¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£ÇÔÀï¤ò²ù¤ä¤à¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ïº£Ìë¤Î²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÀä¹¥Ä´¤ÎÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Â¾ì¤ò¸Ç¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶µ·±¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤£²¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öº£Ìë¤ÏÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤ÏÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¡£Ã¯¤â»ä¤òÎå¤Þ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤òÎå¤Þ¤¹¤À¤±¤À¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢FA¥«¥Ã¥×¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢£²·î£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëFA¥«¥Ã¥×£´²óÀï¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤òÅÝ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô