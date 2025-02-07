◇米女子ゴルフツアー フェウンダーズ・カップ第1日（2025年2月6日 フロリダ州 ブラデントンCC＝6465ヤード、パー71）

今季第2戦が開幕し、日本勢は12人が出場した。本格参戦3年目の勝みなみ（26＝明治安田）が4バーディー、ボギーなしの4アンダー67で回り、日本勢トップの6位で好発進した。

本格参戦初戦の山下美夢有（23＝花王）はツアー2勝の古江彩佳（24＝富士通）と並び3アンダー68で12位につけた。

ツアー6勝の畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）と昨季日本ツアー年間女王の竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）は2アンダー69で22位だった。

昨季新人賞の西郷真央（23＝島津製作所）はイーブンパー71で51位。

笹生優花（23＝アース製薬）は1オーバー72で72位。岩井千怜（22＝Honda）と吉田優利（24＝エプソン）は2オーバー73で88位。西村優菜（24＝スターツ）は3オーバー74で97位。渋野日向子（26＝サントリー）は4オーバー75で107位。岩井明愛（22＝Honda）は5オーバー76で110位と出遅れた。

ジェニファー・カップチョ（27＝米国）ら2人が6アンダー65で首位に並んだ。