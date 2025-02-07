・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．６１ドル（－０．４２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８７６．７ドル（－１６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２５１．８セント（－３３．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８７．７５セント（＋１５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４９５．２５セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６０．５０セント（＋３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０７．４６（－０．５２）

出所：MINKABU PRESS