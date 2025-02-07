６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．６１ドル（－０．４２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８７６．７ドル（－１６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２５１．８セント（－３３．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８７．７５セント（＋１５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９５．２５セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６０．５０セント（＋３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０７．４６（－０．５２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．６１ドル（－０．４２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８７６．７ドル（－１６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２５１．８セント（－３３．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８７．７５セント（＋１５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９５．２５セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６０．５０セント（＋３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０７．４６（－０．５２）
出所：MINKABU PRESS