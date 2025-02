サンリオキャラクターズたちが便利な大きめスタンプになってやってくる。カプセルトイ 「サンリオキャラクターズ お仕事スタンプ」があなたのお仕事、お助けします♪キタンクラブのカプセルトイ新作「サンリオキャラクターズ お仕事スタンプ」は、オフィスや学校などであなたのタスクを可愛くお助けしてくれるスグレモノ。約50mmの大きめサイズのスタンプで、自由に書き込めて実用的なのはもちろん、インクが内蔵されたすぐに使える浸透印仕様でポンポン押せちゃうのも嬉しいポイント。

ラインナップは、「ハローキティ お電話ありました」「ポチャッコ ご確認お願いします」「マイメロディ・クロミ 極秘」「シナモロール 大切なお届けもの」「けろけろけろっぴ やることリスト」「バッドばつ丸 済」の6種類。どのスタンプもお仕事効率アップ、汎用性のある印面で、可愛いイラストは癒しと元気をもらえそう。2025年2月14日(金)から全国のカプセルトイ売り場で順次展開されていくのでぜひゲットしてみてね。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656502