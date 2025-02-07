気象台は、午前8時5分に、暴風雪警報を長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町、佐々町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬などに発表

長崎県の海上では、7日昼過ぎから7日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長崎市

□暴風雪警報【発表】

7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・外海

最大風速 20m/s





■佐世保市（宇久地域を除く）□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒風向 北西・外海最大風速 20m/s■佐世保市（宇久地域）□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 7日昼過ぎ風向 北西・海上最大風速 20m/s■平戸市□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒風向 北西・海上最大風速 20m/s■松浦市□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒風向 北西・海上最大風速 20m/s■下対馬□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 7日昼過ぎ風向 北西・海上最大風速 20m/s■上対馬□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 7日昼過ぎ風向 北西・海上最大風速 20m/s■壱岐市□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 7日昼過ぎ風向 北西・海上最大風速 20m/s■五島市□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 7日昼過ぎ風向 北西・海上最大風速 20m/s■西海市（江島・平島を除く）□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒風向 北西・外海最大風速 20m/s■西海市（江島・平島）□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 7日昼過ぎ風向 北西・海上最大風速 20m/s■小値賀町□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 7日昼過ぎ風向 北西・海上最大風速 20m/s■佐々町□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒風向 北西・外海最大風速 20m/s■新上五島町□暴風雪警報【発表】7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 7日昼過ぎ風向 北西・海上最大風速 20m/s