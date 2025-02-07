【暴風雪警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬などに発表
気象台は、午前8時5分に、暴風雪警報を長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町、佐々町、新上五島町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風雪警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬などに発表
長崎県の海上では、7日昼過ぎから7日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
■佐世保市（宇久地域）
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 7日昼過ぎ
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■平戸市
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■松浦市
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■下対馬
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 7日昼過ぎ
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■上対馬
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 7日昼過ぎ
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■壱岐市
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 7日昼過ぎ
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■五島市
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 7日昼過ぎ
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■西海市（江島・平島を除く）
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
■西海市（江島・平島）
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 7日昼過ぎ
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■小値賀町
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 7日昼過ぎ
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■佐々町
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
■新上五島町
□暴風雪警報【発表】
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 7日昼過ぎ
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s