ÆþÉô´õË¾¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¡Ö¥¦¥Á¤Ï¸·¤·¤¤¡×¡¡Éô°÷ÉÔÂ¤Ç²ò»¶¢ªÁ´¹ñV¶¯¹ë¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿ÍýÍ³
°ì»þ²ò»¶¤â¸½ºß¤ÏÉô°÷50¿ÍÄ¶¡Ä¾®³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¡Öµû½»¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×Î¨¤¤¤ë¸µ¹Ã»Ò±àµå»ù¤Î¿®Ç°
¡¡Ìîµå¿Í¸ý¸º¾¯¤ÇÉô°÷ÉÔÂ¤ËÇº¤à¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢Ç¯¡¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁý¤ä¤¹¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£°ì»þ¤Ï²ò»¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤ËÉü³è¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÌÀÀÐ»Ô¤Î¡Öµû½»¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤À¡£º£Ç¯¤ÇºÆ·ëÀ®7Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë·§ºêÀ¶Î¶´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£¥¢¥«¥ó¤³¤È¤Ï¥¢¥«¥ó¤È¸À¤¨¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡µû½»¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ïµð¿Í¤ÎÊ¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï´ØÀ¾¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éô°÷ÉÔÂ¤â¤¢¤ê2014Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·§ºê´ÆÆÄ¤Ï»ØÆ³¤Î¾ì¤òµá¤á¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Â©»Ò¤¬¾®³Ø1Ç¯À¸¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤ò´Þ¤áÌîµå¹¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡ÖÍýÁÛ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤í¤¦¡×¤È¡¢2019Ç¯¤Ëµû½»¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤òºÆ·ëÀ®¤µ¤»¤¿¡£²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åö½é¤ÏÂ©»Ò¤ÎÍ§¿Í¤Ê¤É5¡¢6¿Í¤·¤«½¸¤Þ¤é¤º¡¢´ÆÆÄ¼«¤é¥Ó¥éÇÛ¤ê¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢Ìîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í´ÖÀ¤ò´Þ¤á¤¿°éÀ®¤ò·Ç¤²»ØÆ³¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡·§ºê´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖ¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Áª¼ê¤Ø¤ÎÀ¼³Ý¤±¡£¡Ö¾å¼ê¤¤Áª¼ê¡¢¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤À¤±¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£Ìîµå·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤»Ò¤Û¤ÉÀ¼³Ý¤±¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥³¡¼¥Á¿Ø¤ò´Þ¤á¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï1¿Í1¿Í¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢°§»¢¤ò¹Ô¤¦¡£À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤äÉ½¾ð¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤ÇÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë°µÅÝ¤â¡Ö°ã¤¦·Á¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤¿¡×¡ÄÅÁ¤¨¤ëÄü¤á¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤µ
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ËÍè¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¤Î¾å¼ê¡¦²¼¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¡¢Æ»¶ñ¤Î°·¤¤¡¢Îý½¬ÂÖÅÙ¤Ê¤É¤òÁÂ¤«¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¥²¥¤¬Èô¤Ö¡£Îý½¬Ãæ¤â°ìÊâÀè¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÍÀ¼¤äÅÜÀ¼¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö»ØÆ³¼Ô¤¬±óÎ¸¤·¤Æ²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï°ã¤¦¡£¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¿®Ç°¤¬¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡·§ºê´ÆÆÄ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢ÂìÀîÂèÆó¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¡£¥¨¡¼¥¹¡¦Ê¡ÂôÂî¹¨Åê¼ê¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤òÍÊ¤·²Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢³°Ìî¼ê¤È¤·¤ÆU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥Ñ¥ï¡¼°î¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¿ÈÄ¹¤¬170¥»¥ó¥Á¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ÆÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð°ã¤¦·Á¤Ç¤â¾¡Éé¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¹ÔÆ°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¹ÍÆ°¡É¤·¤è¤¦¤È¡£¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ·ëÀ®Åö½é¤Ï9¿Í¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤é¡¢º£¤Ç¤ÏÃË½÷Ìó50¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÉô°÷¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï·è¾¡Àï¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÂç²ñ¡Ö¥ß¥º¥Î¥É¥ê¡¼¥à¥«¥Ã¥×¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖÂè21²ó¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥ºCUP2024¾¯Ç¯¾¯½÷Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡×¤Ç¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤òÄÌ¤¸Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·§ºê´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¶¶ËÜ·ò¸ã / Kengo Hashimoto¡Ë