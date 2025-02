紺野彩夏と鈴木仁がW主演を務めるMBSドラマ特区「復讐カレシ〜溺愛社長の顔にはウラがある〜」が、2月27日より放送開始される。 本作は、同名の原作コミック(作画:真田ちか、原作:森田りょう)をもとに実写ドラマ化された。物語は、社内恋愛中の恋人に浮気され失意に暮れる主人公・服部舞香(紺野彩夏)が、勤務先の社長・佐鳥駿(鈴木仁)と“偽装恋人”となることで復讐を果たそうとするストーリー。だが、駿には別の

ログインして続きを読む

The post 紺野彩夏、鈴木仁と主演ドラマ「『復讐』が大事なキーワードとなっています」 first appeared on GirlsNews.