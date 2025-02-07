【インド】

中銀政策金利（2月）13:30

予想 6.25% 前回 6.5%（インド中銀政策金利)



【日本】

景気動向指数（速報値）（12月）14:00

予想 108.2 前回 107.5（景気先行指数)

予想 116.5 前回 115.4（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ドイツ鉱工業生産指数（12月）16:00

予想 -0.6% 前回 1.5%（前月比)

予想 -2.0% 前回 -2.8%（前年比)



ドイツ貿易収支（12月）16:00

予想 172.0億ユーロ 前回 197.0億ユーロ（貿易収支)



【米国】

雇用統計（1月）22:30

予想 17.2万人 前回 25.6万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)

予想 3.8% 前回 3.9%（平均時給・前年比)



卸売在庫（確報値）（12月）8日00:00

予想 -0.5% 前回 -0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 0.6%（卸売売上高・前月比)



ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（2月）8日00:00

予想 71.9 前回 71.1（ミシガン大学消費者信頼感指数)



【カナダ】

雇用統計（1月）22:30

予想 2.0万人 前回 9.1万人（9.09万人から修正）（雇用者数・前月比)



※予定は変更することがあります

外部サイト