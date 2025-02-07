【インド】
中銀政策金利（2月）13:30
予想　6.25%　前回　6.5%（インド中銀政策金利)

【日本】
景気動向指数（速報値）（12月）14:00
予想　108.2　前回　107.5（景気先行指数)　
予想　116.5　前回　115.4（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（12月）16:00　
予想　-0.6%　前回　1.5%（前月比)　
予想　-2.0%　前回　-2.8%（前年比)

ドイツ貿易収支（12月）16:00
予想　172.0億ユーロ　前回　197.0億ユーロ（貿易収支)

【米国】
雇用統計（1月）22:30
予想　17.2万人　前回　25.6万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.1%　前回　4.1%（失業率)　
予想　0.3%　前回　0.3%（平均時給・前月比)
予想　3.8%　前回　3.9%（平均時給・前年比)

卸売在庫（確報値）（12月）8日00:00　
予想　-0.5%　前回　-0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　0.6%（卸売売上高・前月比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（2月）8日00:00
予想　71.9　前回　71.1（ミシガン大学消費者信頼感指数)

【カナダ】
雇用統計（1月）22:30　
予想　2.0万人　前回　9.1万人（9.09万人から修正）（雇用者数・前月比)

※予定は変更することがあります