人気は「AQUOS wish4」 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2025/2/7
「BCNランキング」2025年1月27日〜2月2日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 arrows We2 F-52E（FCNT）
3位 Reno11 A（OPPO）
4位 Pixel 8a(au)（Google）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
6位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
7位 nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
8位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
9位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
10位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
AQUOS wish4 SH-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 arrows We2 F-52E（FCNT）
3位 Reno11 A（OPPO）
4位 Pixel 8a(au)（Google）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
7位 nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
8位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
9位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
10位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
AQUOS wish4 SH-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。