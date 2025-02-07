日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円安の3万8970円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40746.60円 ボリンジャーバンド3σ
40240.13円 ボリンジャーバンド2σ
39733.67円 ボリンジャーバンド1σ
39340.00円 一目均衡表・基準線
39227.20円 25日移動平均
39195.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39100.00円 一目均衡表・転換線
39066.53円 6日日経平均株価現物終値
39023.20円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38970.00円 7日夜間取引終値
38834.00円 5日移動平均
38720.73円 ボリンジャーバンド-1σ
38616.80円 200日移動平均
38214.27円 ボリンジャーバンド2σ
37707.80円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40746.60円 ボリンジャーバンド3σ
40240.13円 ボリンジャーバンド2σ
39733.67円 ボリンジャーバンド1σ
39340.00円 一目均衡表・基準線
39227.20円 25日移動平均
39195.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39100.00円 一目均衡表・転換線
39066.53円 6日日経平均株価現物終値
39023.20円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38970.00円 7日夜間取引終値
38834.00円 5日移動平均
38720.73円 ボリンジャーバンド-1σ
38616.80円 200日移動平均
38214.27円 ボリンジャーバンド2σ
37707.80円 ボリンジャーバンド3σ
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