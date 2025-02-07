　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円安の3万8970円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40746.60円　　ボリンジャーバンド3σ
40240.13円　　ボリンジャーバンド2σ
39733.67円　　ボリンジャーバンド1σ
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39227.20円　　25日移動平均
39195.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39100.00円　　一目均衡表・転換線
39066.53円　　6日日経平均株価現物終値
39023.20円　　75日移動平均
39005.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38970.00円　　7日夜間取引終値
38834.00円　　5日移動平均
38720.73円　　ボリンジャーバンド-1σ
38616.80円　　200日移動平均
38214.27円　　ボリンジャーバンド2σ
37707.80円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース