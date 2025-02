英語が聞き取れない…相手に「ゆっくり話してほしい」とき、英語で何て言う？

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)。

相手の話すスピードが速すぎたり、自分が英会話に不慣れだったり、相手の言うことが聞きとれず、焦ってしまうことがあると思います。そんなときの対処法のひとつとして、「ゆっくり話してください」とお願いする際の英語表現をお伝えします。いくつか紹介するので使い分けできるように覚えておくと便利です。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「ゆっくり話してください」の英語表現

話し相手の英語を聞き取れなかったとき、「ゆっくり話してほしい」と伝えるフレーズを知っていますか? シンプルな表現を覚えておけば、焦らず会話を続けられます。初心者でも使いやすい表現をいくつか紹介します。

【1】Could you speak more slowly? 「もう少しゆっくり話していただけますか?」

【解説】フォーマルな場面でも使えるフレーズです。「Could you〜?」は「Can you〜?」と同じ意味ですが、「Could you〜?」のほうが丁寧な印象になります。旅行先やビジネスシーンで、相手に配慮しながら話してもらいたいときに使ってみましょう。

【2】Please slow down a little. 「少し話すスピードを落としてください」

【解説】「slow down」は「スピードを落とす」という意味です。「a little(少し)」を加えることで、より柔らかいニュアンスになります。急いでいる相手に優しくお願いしたいときに使えます。「Please」を「Can you〜?」や「Could you〜?」に変えても良いでしょう。

【3】Sorry, I didn’t catch that. 「すみません、聞き取れなかったです」

【解説】「I didn’t catch that」を直訳すると「それをつかめませんでした」となり、「聞き取れなかった」という意味で日常会話では使われます。「Could you say that again?(もう一度言ってもらえますか?)」と後に付け加えると、さらにスムーズに伝わります。

