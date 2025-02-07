Ì¾¼ê¥Õ¥ë¥È¥ó¡¢ºÆÂ×´§¤Î¡È¸¶Æ°ÎÏ¡É¤Ï°æ¾å¾°ÌïÀï¡¡¾×·â¤Î²¦ºÂ´ÙÍî¤ò²óÁÛ¡Ö¤¢¤ÎÇÔËÌ¤Ï²¶¤òºî¤êÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥£¥²¥í¥¢¤ò¼ê¿ô¤Ç°µÅÝ¤·¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó²¦ºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¡£(C)Getty Images
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÔËÌ¤Ï¡¢Ì¾¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡µî¤ë23Ç¯7·î¡¢Åö»þWBC¡õWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤«¤é¤ÎÅ¾µé½éÀï¤À¤Ã¤¿°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÂÐÖµ¡£Æñ¹¶ÉÔÍî¤Î²¦ºÂ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿30ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤Æ8²óTKOÉé¤±¡£ËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Ø±Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥£¥²¥í¥¢¤ò¼ê¿ô¤Ç°µÅÝ¡¡Ì¾¼ê¥Õ¥ë¥È¥ó¤Î¹¶ËÉ¥·¡¼¥ó
¡¡°æ¾å¤Î¶¯ÂÇ¤Ë¶þ¤·¤¿»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¬Éþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¡£¤¿¤À¡¢ÇÔËÌ¤ÎÌ£¤òÃÎ¤Ã¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤ò½¤Àµ¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄº¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î1Æü¤ËÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¤Ç¡¢²¦¼Ô¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡Ê116-112¡ß2¡¢117-111¡Ë¡£Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³¬µé¤ò²þ¤á¤Æ¤«¤é2ÀïÌÜ¤À¤¬¡¢ÃÏÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯´ø¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¶áµ÷Î¥Àï¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿Ì¾¼ê¥Õ¥£¥²¥í¥¢¤ò¤¤¤Ê¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÃåÃÆ¿ô¤Ç°µÅÝ¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥Õ¥Ã¥¯¤ò³Î¼Â¤ËÅö¤Æ¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤®¤Ê¤¬¤é¹¶ËÉÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¸«»ö¤Ë12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï°æ¾åÀï¤«¤éÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò½¸Ìó¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î3Æü¤ËÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØYSM Sports Media¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿30ºÐ¤Ï¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¡¢»î¹ç¤ËÉé¤±¤ë¤È²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÇÔËÌ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¾¡Íø°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡È²øÊª¡É¤È¤Î°ìÀï¤«¤é¤Î¼«¿È¤ÎÊÑËÆ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤¬²¶¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤¢¤Î»î¹ç¤âÉáÄÌ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Éé¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤Ï¿À¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤â¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤ÎÇÔËÌ¤Ï²¶¤òºî¤êÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡Ä¹¤¯²¦ºÂ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÄºÅ·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸Ê¤òÎ§¤·¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¼«¤é¤¬¤¤¤ë¤Ù¤À¤³¦²¦¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡£Èà¤Î²¦ºÂ¤òË¾¤à¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËÉ±Ò·à¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡ÈºÆµ¯¡É¤ò¿ë¤²¤¿Ì¾¼ê¤ÎÆ°ÀÅ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]