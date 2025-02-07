2·î7Æü¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤Ï¿åÉÓºÂ¡ª¡¡º£Æü¤Î12À±ºÂÀê¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©¡¡12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!
¡úÂè1°Ì¡Ä¡Ä¿åÉÓºÂ
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶¨ÎÏ¼Ô¤äÌ£Êý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤Æü¡£Ž¢¤³¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤Ž£¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÊ¹¤Ìò¤Ë²ó¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡úÂè2°Ì¡Ä¡ÄÅ·ÇéºÂ
¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊÎø°¦±¿¤ÎÆü¡£°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤âÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤é´¶¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¾Ð¤¨¤ÐÁê¼ê¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ´Å¤¤¶õµ¤¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¾ðÉ½¸½¤Ë¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥»¥ó¥¹¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¡úÂè3°Ì¡Ä¡ÄÁÐ»ÒºÂ
¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤ò¾å¼ê¤ËÄÏ¤àÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë»Å»ö±¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢²¿¤«¤Î¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤òÀâÆÀ¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ²¡¹¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡úÂè4°Ì¡Ä¡Ä²´ÍÓºÂ
Îø¤Ë´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛ¤Î°ÛÀ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈÌÜ¹û¤ì¡Ä¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤Î´ò¤·¤¤¤Ò¤È¸À¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¹Í¤¨²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£Ž¢¤³¤ì¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¡ªŽ£Ž¢º£¡¢Æ°¤³¤¦¡ªŽ£¤È¡¢Àª¤¤¤ÇÆ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡úÂè5°Ì¡Ä¡Ä»â»ÒºÂ
ÀÕÇ¤¤äµÁÌ³¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤º¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê»Ò¶¡¿´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë1Æü¡£º£Æü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤ä³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÍ§Ã£¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈGOOD¡ª¿´¤ÎÃæ¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¼«Á³¤ËÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£