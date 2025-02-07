¡Ö¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ë¿·»þÂå¡Ä¿ä¤·¤È¡È·Ò¤¬¤ë¡É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ª¡È¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎSA¡É¤Ç¤âÇ®¾§OK¡ÚTHE TIME,¡Û
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿Ê¤ó¤À¡È¥«¥é¥ª¥±Î¥¤ì¡É¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ò¤Ï¤«¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â³¡¹¤È»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ë¿·»þÂå¡Ä¿ä¤·¤È¡È·Ò¤¬¤ë¡É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ª¡È¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎSA¡É¤Ç¤âÇ®¾§OK¡ÚTHE TIME,¡Û
¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡È1¶Ê¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡É¥«¥é¥ª¥±
ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡ØEXPASAÂÊÁ¡Ù¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡£
¤ªÅÚ»ºÇä¤ê¾ì¤Î°ì³Ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥é¥ª¥±¡ÖCOCOKARA¡Ê¥³¥³¥«¥é¡Ë¡×¡ÊÂè°ì¶½¾¦¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¯¥í¡¼¥º¤ÎÈ¢·¿¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢Âç¤¤µ¤ÏÉý¡¦±ü¹Ô¤1.5m¡ß¹â¤µ2.4m¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥¤¥¹2µÓ¡¦¥Þ¥¤¥¯2ËÜ¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó4¸Ä¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¶Ê¤ä¼«Ê¬¤Î²ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
»þ´ÖÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö1¶Ê100±ß¡×¤Ç¡¢4¿Í¤Þ¤ÇÍøÍÑOK¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¤ò¤Î¤¾¤¯¿Í¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤ë¿Í¤Ï¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ8»þ´Ö¸å¡¼¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÃËÀ1¿Í¤¬Æþ¼¼¤·¡¢BEGIN¤Î¢ö¡Ö»°Àþ¤Î²Ö¡×¤òÂçÇ®¾§¡ª
ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃËÀ¡Ê40Âå¡Ë¡§
¡Ö²¶¤Ê¤ó¤«ÉáÄÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î´¶¤¸¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¤¿20ÂåÃËÀ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È1¶Ê²Î¤Ã¤ÆËþÂµ¤¡£
20Âå¤È40Âå¤Î½÷À2¿ÍÁÈ¤â¡Ö¥¬¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥é¥ª¥±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä¶õ¹Á¤Ç¤â
¡Ø²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ç¤â¡¢±Ç²è´Û¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥¢¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢¡ÖCOCOKARA¡×¤ò2¥Ö¡¼¥¹ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ë¡©¤¢¤È10Ê¬¤À¤«¤é¤Þ¤À»þ´Ö¤¢¤ë¤·¡×¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢10Âå¤Î½÷À2¿ÍÁÈ¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Î½÷À¡Ê10Âå¡Ë¡§
¡Ö¶á¤¯¤ÎËüÍÕ¤ÎÅò¤Ç¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸å±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¶õ¤»þ´Ö¤Ç¡×
¼ã¤¤¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Î4¿Í²ÈÂ²¤â¥«¥é¥ª¥±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï°ã¤¤¡Öµ¤·Ú¤ËÃ»»þ´Ö¡×¤¬¥¦¥ê¤ÎCOCOKARA¡£
Çã¤¤Êª¤Î´Ö¤Ê¤É¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë²Î¤¨¤ë¡É¤È¿Íµ¤¤Ç¡¢Á´¹ñÌó130¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢1·î¤«¤é¤Ï¶å½£º´²ì¹ñºÝ¶õ¹Á¡Êº´²ì¸©¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤â¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¥«¥é¥ª¥±
¤½¤·¤Æ¡¢JOYSOUND¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥«¥é¥ª¥±¡×¡ÊX PARK¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ØJOYSOUND¡ÙÉÊÀî¹ÁÆî¸ýÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹¤á¤ÎÉô²°¤Ë20¿Í¤Û¤É¤ÎÃË½÷¡£¤Ï¤Ã¤Ô¤äÈ´¬»Ñ¤Î¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¹¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡À¾ËÙÊ¸Éô°÷¡§
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡ª¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡ª¡×
±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ÈÊÌ¤ÎÉô²°¤Ç¡É¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ëÀ¸±ÇÁü¡£
²èÌÌ²¼¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÈÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥àÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç²ñÏÃ¤ä²Î¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉô²°¤ÈÁ´¹ñ5¤«½ê¤Î¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥à¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¿ä¤·¤¬²ñÏÃ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡ª
¥á¥ó¥Ð¡¼¡§
¡Öº£Æü¤Ï²¿¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¡§
¡Ö¤¢¡¢Í§Ã£¤Ç¤¹¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼¡§
¡Ö²¿¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¡§
¡Ö17¿Í¤Ç¤¹¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼¡§
¡Ö17¿Í¡ª¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×
¡È¿ä¤·¡É¤ÈÏÃ¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥³¡¼¥ë¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿½÷À¥Õ¥¡¥ó¡§
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤È¡È°ìÊýÄÌ¹Ô¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°ì½ï¤Î»þ´Ö¤òÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
»²²Ã¤·¤¿ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¡§
¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤â¿ä¤·¤¬²Ä°¦¤¤¡£¤Õ¤Õ¤Õ¡×
¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥àÆ±»Î¤òÁÐÊý¸þ¤Ç·Ò¤°¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤¬Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê¥¨¥¯¥·¥ó¥°¡¦°ËÆ£ÃÒÌé¤µ¤ó¡Ë¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥«¥é¥ª¥±¡£
Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢Á´¹ñ¤Î¿ä¤·Í§¤È¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥à¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤Éü³è¤ò¤«¤±¤¿¥«¥é¥ª¥±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡È¿Ê²½·Ï¥«¥é¥ª¥±¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯2·î5ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë