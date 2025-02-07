¡Ú¡Ö2000¡ß400¡×¤Ï8Ëü¡© 80Ëü¡© 800Ëü¡©¡Û¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÏÆóÎ®¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡È°ìÎ®¡É¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¡©
¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢¤â¤Ã¤È¿ô»ú¤Ë¶¯¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¿¦¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö»»¿ô¤ä¿ô³Ø¤ÏÂç¥¥é¥¤¡Ä¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¶å¶å¤Ê¤É¤Î¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥é¥¯¤Ê·×»»¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê·×»»¤ò¤¦¤Þ¤¯¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿·´©¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤ò²òÌÀ¤·¤¿°ìºý¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ü¤ê·×»»¥Æ¥¯¡×¤òÃÎ¤ì¤ëËÜ½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Î¤È¤é¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö0¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÂç¤¤¤¿ô»ú¡×¤Î·×»»¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
2000¡ß400
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö0¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÂç¤¤¤¿ô»ú¡×¤Î·×»»¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© °Å»»¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢0¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤Ç¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¿Í¤Ï¡¢Æ¬¤¬º®Íð¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢°Å»»¤ä·×»»¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¿ô»ú¤ò¡Ö°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡×ÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤Æ¤Ê¤º¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö0¤À¤±Àè¤Ë¿ô¤¨¤ë»»¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ¬¤È¥±¥¿¤òÊ¬¤±¤Æ·×»»¤·¤è¤¦
¤³¤Î¡Ö0¤À¤±Àè¤Ë¿ô¤¨¤ë»»¡×¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢0¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤ë·×»»Ë¡¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î½çÈÖ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ä¶¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë·×»»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¼¡¤Ë¡¢0¤Î¿ô¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤ë
¤µ¤Ã¤½¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤ÏÆ¬¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£Æ¬¤Î¿ô¤Ï¡Ö2¡ß4¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç°ì½Ö¤Ç¤¹¤Í¡£8¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¼¡¤Ç¤¹¡£0¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
400¢ª2¸Ä
¹ç·×¡§5¸Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö0¤ò¿ô¤¨¤¿¤é¸«¤ëÉ½¡×¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î0¤Î¿ô¤Ï¡Ú5¸Ä¡Û¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÚËü¡Û¤Î4¸Ä¤È¡¢¤¢¤È1¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡Ú½½¡Û¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤Ï¡Ú½½Ëü¡Û¤Ç¤¹¡£
Æ¬¤Î¿ô¤¬¡Ö8¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ó¤Ê²ò¼á¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·×»»¤¬Èó¾ï¤ËÂ®¤¯¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï·×»»¤òµ¡³£Åª¤Ë¤ä¤é¤º¡¢¡ÖÆ¬¤Î¿ô¡×¤È¡Ö¥±¥¿¡×¤ÇÊ¬¤±¤Æ¡¢·×»»¤·¤ä¤¹¤¯ÊÑ´¹¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¿ô»ú¤¬µÞ¤Ë¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢·×»»¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö°ìÅÙ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¡×
¡Ö0¤À¤±Àè¤Ë¿ô¤¨¤ë»»¡×¤Ï¡¢0¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë»þ¤Ë»È¤¨¤ë´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤·×»»Ë¡¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅÂî¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È·×»»¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤Ê¿ô»ú¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆ¬¤ÎÃæ¤Ç·×»»¤ò¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÆ¬¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢¡Ö¿ô»ú¤Î¤Û¤¦¤ò¥«¥ó¥¿¥ó¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¡×¤«¤é¥é¥¯¤Ë·×»»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¿Í¡×¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÌÌÅÝ¤Ê¿ô»ú¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ©¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¾ÃÌ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¡×¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢·×»»Á°¤Ë°ìÅÙ¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë