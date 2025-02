JO1河野純喜、映画『白雪姫』ジョナサン役吹替声優に決定！サプライズ発表の瞬間を映した動画公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ずっと憧れて夢見ていた」(JO1・河野純喜)

JO1の河野純喜が、ディズニー映画『白雪姫』のジョナサン役のプレミアム吹替版声優に決定。併せて、決定報告を受けたサプライズ発表動画が公開された。

ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションでもある『白雪姫』が、あらたなミュージカル版として全世界待望の実写映画化。1937年に発表されてから今日に至るまで、ヒロインの白雪姫は“世界で最も長く”愛され続けているディズニープリンセスであり、純粋で美しい心を持つ彼女の魅力は、時を超えてさらに輝きを増す。誰もが優しさを求める今だからこそ、白雪姫はスクリーンに甦る。

今回、サプライズで声優決定の報告を受けた河野。最終オーディションと聞かされ、「ずっと憧れて夢見ていたことなので、後は全力を出し切るだけだなと思います」と緊張の面持ちでアメリカ本社と繋いだ面接を待っていると、目の前のモニターには「ジョナサン役決定!」の文字が! 突然の発表に驚きを隠せない様子の河野だったが、次の瞬間には「うわー!」と両手を挙げて思わずガッツポーズし、喜びを爆発させた。

監督から「河野さんの持っている真っ直ぐさがこの物語におけるジョナサンにすごく通じる部分があったと思います。歌にセリフに河野さんが持っているものを存分に発揮して、このキャラクターをより魅力的なものにしてもらえればと思います」というコメントとともに、白雪姫のリンゴをモチーフにした花束と台本を手渡された河野は喜びもひとしお。「シンプルに本当にうれしくて、全力投球で練習してきたので、選んでいただけて本当にホッとしています」とジョナサン役に決定した直後の心境を明らかにした。

ジョナサンはどんな逆境でも前向きで、白雪姫を勇気づける運命の人。河野の力強さと甘さを兼ね備えた高い表現力と圧倒的な歌唱力はもちろんのこと、『PRODUCE 101 JAPAN』のオーディションでも大きな逆境を乗り越え、常にメンバーやファンを想い、持ち前のポジティブさでみんなを勇気づけてきた姿がジョナサンに重なり、今回見事に役を掴み取った。JO1ではメインボーカルを務める河野が、その歌声で、多くの観客を魅了する。

なお、本国のオリジナル版では、ブロードウェイで高い歌唱力が評価され、2021年のトニー賞主演男優賞に輝いた期待の新星、アンドリュー・バーナップがジョナサンを演じる。

映画情報

『白雪姫』

3月20日(木・祝)全国劇場にて公開

監督:マーク・ウェブ

脚本:グレタ・ガーウィグ

音楽:パセク&ポール

キャスト:レイチェル・ゼグラー/ガル・ガドット

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

リリース情報

2025.03.04 ON SALE

JO1

DIGITAL SINGLE「無限大(INFINITY)2025」

2025.04.02 ON SALE

JO1

ALBUM『BE CLASSIC』

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/