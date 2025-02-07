日経225先物：7日夜間取引終値＝120円安、3万8970円
7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比120円安の3万8970円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9066.53円に対しては96.53円安。出来高は9382枚だった。
TOPIX先物期近は2750.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比1.7ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 38970 -120 9382
日経225mini 38975 -115 191472
TOPIX先物 2750.5 -6 7865
JPX日経400先物 24855 -25 1102
グロース指数先物 661 -2 609
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2750.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比1.7ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 38970 -120 9382
日経225mini 38975 -115 191472
TOPIX先物 2750.5 -6 7865
JPX日経400先物 24855 -25 1102
グロース指数先物 661 -2 609
東証REIT指数先物 売買不成立
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