　7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比120円安の3万8970円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9066.53円に対しては96.53円安。出来高は9382枚だった。

　TOPIX先物期近は2750.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比1.7ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38970　　　　　-120　　　　9382
日経225mini 　　　　　　 38975　　　　　-115　　　191472
TOPIX先物 　　　　　　　2750.5　　　　　　-6　　　　7865
JPX日経400先物　　　　　 24855　　　　　 -25　　　　1102
グロース指数先物　　　　　 661　　　　　　-2　　　　 609
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース