7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比120円安の3万8970円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9066.53円に対しては96.53円安。出来高は9382枚だった。



TOPIX先物期近は2750.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比1.7ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38970 -120 9382

日経225mini 38975 -115 191472

TOPIX先物 2750.5 -6 7865

JPX日経400先物 24855 -25 1102

グロース指数先物 661 -2 609

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

