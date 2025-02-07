¹Åç¡¦ÎëÌÚ¤¬¸¸ÏÇÅêË¡¤Ç¡È´°Á´¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤Ë¿·°æ´ÆÆÄ¡ÖÌÌÇò¤¤¡×
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¹Åç¡¦ÎëÌÚ·òÌðÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡¢µÜºê¡¦ÆüÆî½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ËÅÐÈÄ¡£Ä¾µå¤ÏºÇÂ®122¥¥í¤Ç¤âÂÇ¼Ô5¿Í¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤·¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë²÷Åê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï´õ¾¯¤Ê±¦¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î007¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¡£ÀèÈ¯¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡4¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¡¦ÃæÂ¼¾©¤ÏÁ´¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2µåÌÜ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê¡£¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¤«¤é¤ÎÄ¾µå¤â¶õ¿¶¤ê¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏºÆ¤Ó³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë±Ë¤¤¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô5¿Í¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈ¯ÌÜ¤Î¼ÂÀï¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤¿¤±¤É¡¢ºÙ¤«¤¤À©µå¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüÆî½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·âÅÐÈÄ¡£Éâ¤¾å¤¬¤ëµ°Æ»¤ÇÂÇ¼Ô¤ò¸¸ÏÇ¤·¡¢ËÝÏ®¤·¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎºÇÂ®¤Ï¼Â¤ËºÇÂ®122¥¥í¡£80¥¥íÂæ¸åÈ¾¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥·¥ó¥«¡¼¤ò¹ª¤ß¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë¹½¡Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡Ë¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤ÎÅê¤²Êý¤Ï¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤Ë¶¯¿¶¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¤Î»ý¤ÁÌ£¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇ¤Á¼è¤êÊý¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÆüÅê¤²¤¿6Åê¼ê¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎÈï°ÂÂÇ¥¼¥í¡£Ç£Âô¡¢º´Æ£·¼¡¢ÃæÂ¼µ®¤éº¸ÂÇ¼Ô3¿Í¤âÄÀÌÛ¤µ¤»¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î007¤Ï·Ù²ü´¶¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£ºå¿À¡¦Àé¸¶¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¬¡ÖÀ©µå¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÃæÆü¡¦¶â»Ò¥²¡¼¥àÀïÎ¬¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¡ÖÌñ²ð¤ÊÅê¼ê¡£ÂÐº¸¤Ë¤âÍÞ¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¸«¼é¤Ã¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤â¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö±ü¹Ô¤¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡Ê¸µ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÅÏÊÕ¡Ë½Ó²ð¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤¬»×¤¦¤è¤ê¡¢ÆÃ¤ËÊÑ²½µå¤ÏÍè¤Ê¤¤¡£¥¦¥Á¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤·¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤âÃæ¡Ê·Ñ¤®¡Ë¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£ÁªÂò»è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥×¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¹Åç¤Ç¤Ï1975Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¶â¾ë´ðÂÙ°ÊÍè¡¢Ä¹¤¯ÅÓÀä¤¨¤ë¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó³èÌö¤Î·ÏÉè¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÂæÆ¬¤òÀÀ¤¦27ºÐ¤Ï¡Öº¸ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤³¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÝÂê¡×¤ÈÂ¤â¤È¤ò¸«¤Ä¤á¡¢°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¡Ö¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¹ÈÇòÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü½Ð¤¿²ÝÂê¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È½é¤Î2½äÌÜ»ØÌ¾Áª¼ê¤¬¿á¤¹þ¤à¿·É÷¡£¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤¬¹Åç¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¡£¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë