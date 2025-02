サザン、ニューアルバム特典SPディスクに『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』のステージを完全収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ライブパフォーマンス全19曲に加え、ライブ本番に挑むメンバーを追いかけた貴重なドキュメンタリー映像も!

サザンオールスターズが、3月19日に10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。

このたび本作の完全生産限定盤A、Bに付属するスペシャルディスクの詳細が発表された。

スペシャルディスクは、2024年9月に“最後の夏フェス”として出演し、会場&日本全国の映画館で行ったライブ・ビューイングを含め、のべ20万人以上が熱狂した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のステージを完全収録したライブ映像作品となる。

昨年末に、多くのファンからの声に応えてライブ・ビューイングのアンコール上映が行われるほどに日本中で話題となったあの特別な一夜を、この作品のためにあらたに編集。

熱気と臨場感に満ち溢れた迫力のライブパフォーマンス全19曲に加え、ライブ本番に挑むメンバーを追いかけた貴重なドキュメンタリーを織り交ぜた、収録時間120分超の永久保存版といえるライブ映像作品に仕上がっている。

なお、同じく完全生産限定盤に付属されるスペシャルブックの詳細は後日発表される。

今回の発表に伴い、サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルでは、スペシャルディスクの映像の一部を楽しむことができる最新トレーラー映像が公開。

サザンオールスターズがライブ本番に至るまでの貴重映像をはじめ、圧倒的パワーを放つエネルギッシュなステージの模様を、発売に先んじていち早く目にすることができる。

