w.o.d.、恒例の自主企画＜TOUCH THE PINK MOON＞を4月東阪開催
w.o.d.が4月、毎年恒例の自主企画＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞を開催することが発表となった。
◆w.o.d. (ダブリューオーディー) 動画 / 画像
自主企画＜TOUCH THE PINK MOON＞は、ミュージシャンであり、人一倍の音楽リスナーでもあるw.o.d.メンバーが、敬愛するゲストを招いて開催する音楽＆カルチャーイベントだ。
4回目を迎える2025年は、4月24日に東京・恵比寿LIQUIDROOM、4月25日に大阪・梅田CLUB QUATTROで開催される。ゲストアーティストとDJsは後日発表されるとのこと。チケットの最速先行受付は本日2月6日21時より。
■自主企画＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞
4月24日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
open17:30 / start18:30
※GUEST+DJs後日解禁
4月25日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open17:30 / start18:30
※GUEST+DJs後日解禁
▼チケット
Adv ￥4,800(+1D)
【オフィシャルサイト先行(抽選)】
受付期間：2/6(木)21:00〜2/16(日)23:59
https://w.pia.jp/t/wod-touchthepinkmoon/
■＜I SEE LOVE Tour＞
2月07日(金) 岡山IMAGE
2月09日(日) 鹿児島SRホール
2月11日(火祝) 福岡BEAT STATION
2月13日(木) 高知X-pt.
2月14日(金) 香川・高松DIME
2月16日(日) 京都KYOTO MUSE
2月20日(木) 宮城・仙台darwin
2月21日(金) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
2月23日(日) 北海道・札幌PENNY LANE24
2月24日(月祝) 北海道・旭川CASINO DRIVE
3月01日(土) 大阪なんばHatch
3月02日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
3月07日(金) 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
3月08日(土) 石川・金沢AZ
3月16日(日) 東京・豊洲PIT
3月23日(日) 沖縄・那覇output
▼チケット
ADV ￥4,600(+1D)
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/wodband/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/wodband/
・イープラス：https://eplus.jp/wodband/
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