2月14日(金)よりPrime Videoにて、『アウトレイジ』『HANA-BI』などで知られる日本映画界の巨匠・北野武が監督・脚本・主演を務めるAmazon Original映画『Broken Rage(ブロークンレイジ)』の世界独占配信決定! その配信を記念した北野武監督ほか豪華キャスト陣が登壇しての記者会見が、2月5日(水)にオークラ東京で開催された。『Broken Rage』は「暴力映画におけるお笑い」をテーマに、北野武が監督・脚本およびビートたけし名義で主演を務めたAmazon Original映画。殺人の容疑で警察に捕まった殺し屋・ねずみ(ビートたけし)は、罪を見逃す見返りに覆面捜査官として麻薬組織への潜入を強要される。殺し屋としてずば抜けた能力を武器に暗躍するねずみだったが、彼を待ち受けていたのは警察や麻薬売買を取り仕切るヤクザも加わってのスリリングな攻防戦だった。

約60分の映画は前半と後半に分かれており、前半は警察とヤクザの間に板挟みとなった殺し屋が生き残りをかけて奮闘する骨太のクライムアクション。後半は前半と同じ物語をコメディタッチなセルフパロディとして描いている。世界三大映画祭の一つに数えられる、第81回ベネチア映画祭に日本の配信映画として初めて正式出品されると現地では大絶賛。「世界のキタノ」だからこそ実現できた型破りな演出と予測不能な展開で映画界の常識を打ち砕くような”新しすぎる実験作”といえる作品となっている。記者会見には主人公の殺し屋・ねずみ役を演じた監督・脚本の北野武監督、ねずみに捜査協力を強要する井上刑事役の浅野忠信と福田刑事役の大森南朋、ヤクザの若頭・富田役の白竜、クスリの売人役の國本鐘建ら”北野組”常連俳優たちが登壇。冒頭の挨拶で北野監督は「お茶の間で見る映画とはどういうものか悩みまして。かなり実験的な映画をやらせてもらおうとムチャを言ったところ、かまわないと言われてあんな風にやらせていただきました」とコメント。劇場映画との違いも大きかったようで「エンターテインメントというものは見る方、作る方の環境が変わるとこれほどまで変わってしまうのかと、すごい分かるようになりました」と初の挑戦となった配信映画を撮り終えての感想を語ってくれた。浅野は出演の話を聞いたときに「監督と大森さんとトリオでいろいろ面白いことをやらせていただいていたので、さらに先に行けるんじゃないか」という期待感を抱いたとのこと。台本を初めて読んだときには「予想以上にすごいことになっている」と不安と期待が入り交じっていたそうだが、存分に楽しむことができたと撮影を振り返ってくれた。大森は「監督の前で笑い的なことをやるプレッシャーたるや……」と、浅野と一緒に苦労した現場のようすについて回想。それでも現場は楽しかったそうで、「幸せな時間をすごさせていただきました」と笑顔を見せていた。北野作品への出演は6作目という白竜は「いつもそうですけど、『おまかせします』と。まな板の上の鯉じゃないですけど、監督にいくらでも料理してくださいという感じでやらせていただきました」と北野監督への信頼感を、國本も「監督からのオファーはいつも嬉しい気持ちになって、幸せな心持ちになります」と感謝の言葉を述べていた。昨年9月に開催されたベネチア国際映画祭での思い出を尋ねられた北野監督は「映画祭に行くときに乗ったボートで頭をぶつけてしまい、記憶がないんですよ」と告白。予想外の回答に大森は「あんなに楽しい時間を一緒に過ごしていたのに」と残念そうな表情を浮かべていた。そんな北野監督に代わって浅野が現地のようすを報告。前半のシリアスパートで、いままでの北野監督作品のテンションに浸っていた観客たちの雰囲気が、後半始まっていきなり面白い映画を家族みんなで観ているようなムードに変わったそうで、「僕も笑って観てましたし、アットホームな一員になれました」とこの映画の仕掛けが成功した手応えについて嬉しそうに語ってくれた。本作のタイトルである『Broken Rage』について北野監督は「あまり深い意味はないんですよ」と言いつつも、代表作でもある映画『アウトレイジ』を念頭に「自分なりに撮ってきた現代的なヤクザ映画をブロークン(破壊)するパロディであることを含め、自分の映画自体のキャリアを壊すという意味でタイトルをつけた」と解説。北野監督自身としても「実験的な映画だった」そうで、「そんなにすごいとは言いませんが、お金を払ってみて損したとは思わないだろうというような感覚です」と面白さについて保証してくれた。最後に配信開始を楽しみにしているファンに向けて、北野監督が「ここにいる役者さんたちが本当に上手くて一生懸命やってくれたんで、映画としてのかたちは出来ました。この映画の目指すベクトルが次にまた違う映画で花咲くことを期待しています。できたら見てください」と語りかけ記者会見は終了となった。(C)2025 Amazon Contact Services LLC or its Affiliates.【作品情報詳細】Amazon Original映画『』2月14日(金)よりPrime Videoにて240以上の国と地域で世界同時配信予定【STAFF/CAST】監督・脚本・編集:北野武出演:ビートたけし、浅野忠信、大森南朋、仁科貴、宇野祥平、國本鐘建、馬場園梓、長谷川雅紀(錦鯉)、矢野聖人、佳久創、前田志良(ピコーン!)、秋山準、鈴木もぐら(空気階段)、劇団ひとり、白竜、中村獅童音楽:清塚信也(C)2025 Amazon Contact Services LLC or its Affiliates.