　日本時間２２時３０分に米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第4四半期）、新規失業保険申請件数（01/26 - 02/01）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第4四半期）22:30
予想　2.0%　前回　2.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　3.3%　前回　0.8%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（01/26 - 02/01）22:30
予想　21.0万件　前回　20.7万件（新規失業保険申請件数)
予想　187.0万件　前回　185.8万件（継続受給者数)