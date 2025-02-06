日本時間２２時３０分に米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第4四半期）、新規失業保険申請件数（01/26 - 02/01）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第4四半期）22:30

予想 2.0% 前回 2.2%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 3.3% 前回 0.8%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（01/26 - 02/01）22:30

予想 21.0万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)

予想 187.0万件 前回 185.8万件（継続受給者数)

外部サイト