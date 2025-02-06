ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第4四半期）
予想 2.0% 前回 2.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 3.3% 前回 0.8%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（01/26 - 02/01）
予想 21.0万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)
米新規失業保険申請件数（01/19 - 01/25）
予想 187.0万件 前回 185.8万件（継続受給者数)
チェコ中銀政策金利（2月）
予想 3.75% 前回 4.0%
23:00
英DMPインフレ調査（1月）
グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見
23:15
ブンゲ・スウェーデン中銀副総裁、イベント出席
7日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（1月）
予想 N/A 前回 54.7
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
1:15
ナーゲル独連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
4:00
メキシコ中銀政策金利（2月）
予想 9.5% 前回 10.0%（オーバーナイト・レート)
4:30
ウォラーFRB理事、デジタル資産と決済システムについて講演（質疑応答あり）
5:30
エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
6:05
ベイリー英中銀総裁、ブルームバーグTV司会者ラクア氏と対談
7:00
マックレム加中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
7:10
ローガン・ダラス連銀総裁、金融政策の今後の課題について講演
石破首相、米国訪問（8日まで）
米主要企業決算
イーライリリー、アマゾンドットコム、マイクロチップテクノロジー、ピンタレスト
※予定は変更されることがあります。
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第4四半期）
予想 2.0% 前回 2.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 3.3% 前回 0.8%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（01/26 - 02/01）
予想 21.0万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)
米新規失業保険申請件数（01/19 - 01/25）
予想 187.0万件 前回 185.8万件（継続受給者数)
チェコ中銀政策金利（2月）
予想 3.75% 前回 4.0%
23:00
英DMPインフレ調査（1月）
グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見
23:15
ブンゲ・スウェーデン中銀副総裁、イベント出席
7日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（1月）
予想 N/A 前回 54.7
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
1:15
ナーゲル独連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
4:00
メキシコ中銀政策金利（2月）
予想 9.5% 前回 10.0%（オーバーナイト・レート)
4:30
ウォラーFRB理事、デジタル資産と決済システムについて講演（質疑応答あり）
5:30
エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
6:05
ベイリー英中銀総裁、ブルームバーグTV司会者ラクア氏と対談
7:00
マックレム加中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
7:10
ローガン・ダラス連銀総裁、金融政策の今後の課題について講演
石破首相、米国訪問（8日まで）
米主要企業決算
イーライリリー、アマゾンドットコム、マイクロチップテクノロジー、ピンタレスト
※予定は変更されることがあります。