ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第4四半期）

予想 2.0% 前回 2.2%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 3.3% 前回 0.8%（単位労働費用・前期比)



米新規失業保険申請件数（01/26 - 02/01）

予想 21.0万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)

米新規失業保険申請件数（01/19 - 01/25）

予想 187.0万件 前回 185.8万件（継続受給者数)



チェコ中銀政策金利（2月）

予想 3.75% 前回 4.0%



23:00

英DMPインフレ調査（1月）

グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見



23:15

ブンゲ・スウェーデン中銀副総裁、イベント出席



7日

0:00

カナダIvey購買部協会指数（1月）

予想 N/A 前回 54.7



ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演



1:15

ナーゲル独連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席



4:00

メキシコ中銀政策金利（2月）

予想 9.5% 前回 10.0%（オーバーナイト・レート)



4:30

ウォラーFRB理事、デジタル資産と決済システムについて講演（質疑応答あり）



5:30

エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席



6:05

ベイリー英中銀総裁、ブルームバーグTV司会者ラクア氏と対談



7:00

マックレム加中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席



7:10

ローガン・ダラス連銀総裁、金融政策の今後の課題について講演



石破首相、米国訪問（8日まで）



米主要企業決算

イーライリリー、アマゾンドットコム、マイクロチップテクノロジー、ピンタレスト





※予定は変更されることがあります。

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