22:30
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第4四半期）
予想　2.0%　前回　2.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　3.3%　前回　0.8%（単位労働費用・前期比)

米新規失業保険申請件数（01/26 - 02/01）
予想　21.0万件　前回　20.7万件（新規失業保険申請件数)
米新規失業保険申請件数（01/19 - 01/25）　
予想　187.0万件　前回　185.8万件（継続受給者数)

チェコ中銀政策金利（2月）
予想　3.75%　前回　4.0%

23:00　
英DMPインフレ調査（1月）
グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見

23:15　
ブンゲ・スウェーデン中銀副総裁、イベント出席

7日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（1月）
予想　N/A　前回　54.7

ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演

1:15　
ナーゲル独連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席

4:00
メキシコ中銀政策金利（2月）
予想　9.5%　前回　10.0%（オーバーナイト・レート)

4:30　
ウォラーFRB理事、デジタル資産と決済システムについて講演（質疑応答あり）

5:30　
エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席

6:05　
ベイリー英中銀総裁、ブルームバーグTV司会者ラクア氏と対談

7:00　
マックレム加中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席

7:10　
ローガン・ダラス連銀総裁、金融政策の今後の課題について講演

石破首相、米国訪問（8日まで）

米主要企業決算
イーライリリー、アマゾンドットコム、マイクロチップテクノロジー、ピンタレスト


※予定は変更されることがあります。