¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¤¬¸åÆ£¤È¤ÎÁ°¾¥ÀïÀ©¤¹¡ÖËÉ±Ò¤·¤Æ¸åÆ£¤Î°úÂàµÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¶Æü¤Î¼¯ÅèÂç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡Ê£³£·¡Ë¤¬¼¡´üÄ©Àï¼Ô¡¦¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£µ¡Ë¤È¤ÎÁ°¾¥Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤Î£±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¸åÆ£¤È¤Î£Ö£µÀï¤ËÎ×¤à¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÂç´äÎÍÊ¿¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¡¢¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¸åÆ£¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡õ£Ù£Ï£È¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡õËÜ´ÖÊþ¹¸¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ËËÜ´Ö¤ò»°³Ñ¹Ê¤á¤ËÊá³Í¤·¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¸åÆ£¤ÎÏÓ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥¥Ã¥¯¤ò¸«Éñ¤¦¤¬¡¢ËÜ´Ö¤Î¤³¤±¤·¥í¥±¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ÆÈ¿·â¤òµö¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤±¤·¤Ï²óÈò¤¹¤ë¤È£Ð£Ë¤òÈ¯¼Í¡£»°³Ñ¹Ê¤á¤«¤éÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¯¥é¡½¥¡¼¥¥ã¥Ã¥È¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼¯Åè¤Î³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤¤¤Í¤Ç¤â£Ô£Í£Ä£Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÇ®¤¤¤è¡£²¶¤¿¤Á¥¶¡¦¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥É¥ó¥È¡¦¥Ë¡¼¥ë¡£º£Ç¯¤ÎÃæ¿´¤Ï£Ô£Í£Ä£Ë¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Âçºå¤Ç£µ²óÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ¤ÎÃ±ÆÈºÇÂ¿ËÉ±ÒµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º£±£°²ó¤À¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡Ö¸åÆ£¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£²¶¤¬ËÉ±Ò¤·¤Æ¡¢£Ô£Í£Ä£Ë¤Ç¸åÆ£¤Î°úÂàµÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¡£¸åÆ£¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥±¡¼¥¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£