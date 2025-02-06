¡Ú¿¹ºêÇîÇ·¡ÛTEAM NACS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï ¡É±óÎ¸Ìµ¤¤4¿Í¡É ¡ÉÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥á½Ð¤·¡É ¡É¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡É
5¿Í¤Î±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTEAM NACS¡×¤Î¿¹ºêÇîÇ·¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖAGRIman SHOW for AGRIman¡×¡ÁËÌ³¤Æ»¥Ä¥¢¡¼³«ËëÄ¾Á° ¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿¹ºêÇîÇ·¡ÛTEAM NACS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï ¡É±óÎ¸Ìµ¤¤4¿Í¡É ¡ÉÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥á½Ð¤·¡É ¡É¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡É
¡ÖAGRIman SHOW¡×¤Ï2023Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö²Î¡¢¼Çµï¡¢ÎÁÍý¡¢¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¼èºà¿Ø¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡ÈËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡É¤È¡¢¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡È¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¼èºà¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡Åìµþ¤Ï¡Á¡£¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ºê¤µ¤ó¤ÎÇÀ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÇÀ²È¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ²Ô¤²¤ë¡£ÇÀ¶È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¡É¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡ÈÇÀ¶È¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£»ä¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÀÍÛ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾Íè¤ÎÌ´¡£¡É¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤ò¸ò¤¨¤Ä¤ÄÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÇÀ¶È±þ±çÃÄÄ¹¡×¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ºê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È±þ±çÃÄÄ¹¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤ÈÀë¸À¡£¡È´³»Ù¤¬°ì²ó¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±é¤Î½àÈ÷¤Ç1ÈÖ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼Çµï¡×¤ÎÉôÊ¬¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¿¹ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈµîÇ¯¤«¤é¤º¤Ã¤ÈµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ...¡É¤È¶ìÏ«¤ò²óÁÛ¡£¡ÈTEAM NACS¤Ë¤Ï±óÎ¸¤Ê¤¤4¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤¬Íè¤ë¡£º£²ó¤Ï1¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂçÀô¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤«¡Ö°ÂÅÄ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤âÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È¡¢TEAM NACS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¡¢°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¼Çµï¤Å¤¯¤ê¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥À¥á½Ð¤·¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡©¡×¤Èµ¼Ô¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹â¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹ºê¤µ¤ó¡£¡È¤É¤³¤È¤Ê¤¯¡Ê¥À¥á½Ð¤·¤¬¡ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èà¤é¤È30Ç¯¶á¤¯±é·à¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤É¤³¤«¡¢¶õ¤Î¾å¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ...¡£À¸¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹ºê¤µ¤ó¤Ï¡È¡Êº£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë°ì¸À¤â¡¢²¿¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡É¤È¡¢¤´Î©Ê¢¡£º£¸åÏ¢Íí¤¬Íè¤ë²ÄÇ½À¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢µ¼Ô¤«¤é¡ÖÂçÀô¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡È¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤È¡¢¡ÖÃ¯¤¬´Ñ¤ë¤Î¤è¡×¡ÖºÎ»»¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡É¤È¡¢¥Ü¥ä¤¤òÁÛÁü¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û