2016Ç¯¥É¥é¥Þ¶¦±é¡Ä¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢¤¢¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª2¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¸«¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³(39)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëËÌÀî·Ê»Ò(38)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡1·î12Æü¤Ë39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¤¥â¥È¤Ï¡¢¡Ö#³Ú¤·¤¤¤È¤¢¤Ã¤È¤æ¡¼¤Þ¤Ë»þ¤Ã¤Æ²á¤®¤ë¤Í #ËèÇ¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡Ö·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò(38)¤È¡ÖHappy Birthday Ayako¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò°ì½ï¤Ë»ý¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ç¶¦±é¤·¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë2¿Í¡£ºòÇ¯8·î¤ÎËÌÀî¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¤ª¼Ì¿¿ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÎÉ¤¤É½¾ð♡
¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥Ú¥¢¤¹¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖËèÇ¯¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£