¡Úº´²ìµÇ°¡Û¼ò°æ¡ÖÁá¤áÁá¤á¤Î¥×¥é¥ó¡×¡Ä¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Õ¥ó¥¸¥ó¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë
¡¡2·î6Æü¡¢º´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÎ®G3¡¦º´²ìµÇ°¡Ê¥À2000m¡Ë¤Ï¡¢JRA¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Õ¥ó¥¸¥ó¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç¸òÎ®½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ë¤Ï¹âÃÎ¤Î¥·¥ó¥á¥Ç¡¼¥¸¡¼¤¬¾å¤¬¤êÃÏÊýºÇÀèÃå¡£3Ãå¤Ë¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Î¥Ã¥È¥¥¥ë¥Î¤¬ÆþÀþ¤·¤¿¡£¡¡
º´²ìµÇ°¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥³¥á¥ó¥È
1Ãå¡¡¼ò°æ³Øµ³¼ê
¡Ö¥Ï¥Ê¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Î·Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´²ì¤Î¾ì¹ç¤ÏÆâ¤ò¶õ¤±¤ÆÁö¤ë¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Â¾¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æâ¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Ë¤«¤¯¥Ï¥Ê¤ò¼è¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤ò2ÁöÁ°¤«¤é¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ»Ãæ¤âµ¤¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ê¾¡Íø¤Ï¡Ë³Î¿®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏºòÇ¯¤ÎÇÔ°ø¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éÁá¤áÁá¤á¤Ç¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÏ¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¨¤¤Ãæ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËµÍ¤á¤«¤±¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡2·î6Æü¡¢º´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10R¡¦º´²ìµÇ°¡ÊJpn3¡¦4ºÐ¾å¡¦¥À2000m¡Ë¤Ï¡¢¼ò°æ³Øµ³¾è¤Î7ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Õ¥ó¥¸¥ó¡Ê²´7¡¦·ªÅì¡¦À¾±àÀµÅÔ¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥ó¥á¥Ç¡¼¥¸¡¼¡Ê²´4¡¦¹âÃÎ¡¦ÂÇ±ÛÍ¦»ù¡Ë¡¢3Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Î¥Ã¥È¥¥¥ë¥Î¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦²»Ìµ½¨¹§¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:08.7¡Ê½Å¡Ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Õ¥ó¥¸¥ó¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë¡Äº´²ìµÇ°2ÇÏ¿Èº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë
¡¡¼ò°æ³Øµ³¾è¤Î7ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Õ¥ó¥¸¥ó¤¬¸òÎ®½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï1¡¢2ÇÏ¿È¤Û¤É¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆ¨¤²¤òÅ¸³«¡£2½µÌÜ¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤«¤éÁ°¤¬¤«¤ê¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ¨¤²µÓ¤Ë±¢¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤È¿¤Ó¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï2Ãå°Ê²¼¤ò2ÇÏ¿ÈÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2Ãå¤Ë¤Ï¹âÃÎ¤Î¥·¥ó¥á¥Ç¡¼¥¸¡¼¡¢3Ãå¤Ë¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Î¥Ã¥È¥¥¥ë¥Î¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Õ¥ó¥¸¥ó¡¡35Àï8¾¡
¡Ê²´7¡¦·ªÅì¡¦À¾±àÀµÅÔ¡Ë
Éã¡§¥Û¥Ã¥³¡¼¥¿¥ë¥Þ¥¨
Êì¡§¥·¥Ë¥¹¥¿¡¼¥¯¥¤¡¼¥ó
ÊìÉã¡§¥·¥Ë¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ë¥¹¥¿¡¼
ÇÏ¼ç¡§¾¾ËÜ¹¥Íº
À¸»º¼Ô¡§µÜÆâËÒ¾ì
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Õ¥ó¥¸¥ó¡¡¼ò°æ³Ø
2Ãå¡¡¥·¥ó¥á¥Ç¡¼¥¸¡¼¡¡µÈ¸¶´²¿Í
3Ãå¡¡¥Î¥Ã¥È¥¥¥ë¥Î¡¡»Åç¹î½Ù
4Ãå¡¡¥°¥í¥ê¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡¡»³¸ý·®
5Ãå¡¡¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±¡¡¾¾¼ãÉ÷ÇÏ
6Ãå¡¡¥·¥ë¥È¥×¥ì¡¡ÀÐÀîÏÁ
7Ãå¡¡¥é¥é¥¨¥Õ¥©¡¼¥ë¡¡»³ÅÄµÁµ®
8Ãå¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¤¥É¡¡²£»³Éð»Ë
9Ãå¡¡¥µ¥È¥Î¥¹¥é¥¤¥ô¡¡ÃÝµÈÅ°
10Ãå¡¡¥Ò¥í¥·¥²¥¦¥§¡¼¥Ö¡¡¶â»³¾ºÇÏ
11Ãå¡¡¥¿¥±¥Î¥µ¥¤¥³¥¦¡¡ÈôÅÄ°¦ÅÍ