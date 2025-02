◆「SUNNY K-FEST 2025 IN YOKOHAMA」10日前に中止発表

【モデルプレス=2025/02/06】2月15日・16日に Kアリーナで開催予定だった、K-POPスターたちが一堂に会するオムニバスコンサート『SUNNY K-FEST 2025 IN YOKOHAMA』が中止になったことがわかった。5日、同イベントの公式X(旧Twitter)にて発表された。Xでは「“SUNNY K-FEST 2025 IN YOKOHAMA”公演中止のお知らせ」とし、「2025年2月15日、16日にK-arena Yokohamaで開催を予定しておりました“SUNNY K-FEST 2025 IN YOKOHAMA”を主催の都合により誠に勝手ながら中止とさせていただくこととなりました」と発表。「突然の公演中止で多大なるご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません」「本公演を楽しみにしてくださっていた観客の皆様、そして参加予定であったアーティストの皆様には心よりお詫びを申し上げます」と謝罪し、「貴重なお時間を割いてご予約・購入いただいたチケットは、一括キャンセル及び全額返金処理をさせていただく予定です」とした。

”SUNNY K-FEST 2025 IN YOKOHAMA”公演中止のお知らせ



2025年2月15日、16日にK-arena Yokohamaで開催を予定しておりました”SUNNY K-FEST 2025 IN YOKOHAMA”を主催の都合により誠に勝手ながら中止とさせていただくこととなりました。… pic.twitter.com/UTBHBNDn91 — SUNNY K-FEST (@SunnyKFest) February 5, 2025

「SUNNY K-FEST 2025 IN YOKOHAMA」払い戻しのお知らせ



この度は中止となりました「SUNNY K-FEST 2025 IN YOKOHAMA」公演を楽しみにしていただいていた皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。… pic.twitter.com/ep1oZX6ZQB — SUNNY K-FEST (@SunnyKFest) February 6, 2025

6日の投稿では「払い戻しのお知らせ」とし、払い戻し方法や問い合わせ先を記載。同イベントには2AM、BoA、LeeHi、RYEOWOOK、tripleS、xikers、TEMPEST、BAEKHOが出演予定だった。なお昨年には、同様の事例として、10月14日にパシフィコ横浜で開催予定だったガールズグループの大祭『WONDER G in Japan 2024 〜 Party』が、「開催が困難であると判断」との理由で、公演およそ3週間前に中止を発表していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】