衝撃的なサウンドクオリティ！メビウス「BURAI 上巻」

メビウスは、これまでに数々の名作を世に送り出したリバーヒルソフトのMSX2版「BURAI 上巻」をNintendo Switchで、2025年初夏に発売します。

メビウス「BURAI 上巻」

対応ハード :Nintendo Switch

ジャンル :RPG

プレイ人数 :1人

発売日 :2025年初夏

レーティング:取得予定

MSX2版「BURAI 上巻」は飯島 健男(現:飯島 多紀哉)がシナリオを担当、キャラクターデザイン・原画を荒木 伸吾・姫野 美智、サウンドをSHOW-YAが担当という当時のビッグプロジェクトRPG。

リバーヒルソフトにより開発・販売が行われました。

「BURAI 上巻」は40分を越えるオープニング、一癖も二癖もあるキャラクター達による物語、美麗なグラフィック、衝撃的なサウンドクオリティは今でも語り継がれています。

■ゲーム概要

Nintendo Switch版ではステートセーブ・ロードの実装、ゲームの巻き戻し機能、壁紙変更、マニュアル閲覧等も予定しています。

また、今後発売される続編「BURAI 下巻 完結編」とのデータ連動も予定しています。

今回はMSXアソシエーション様との共同でNintendo Switch用のMSXPLAYerの開発を行っています。

MSXPLAYerはMSXライセンシングコーポレーション公式のMSXエミュレーターで、Nintendo Switchなど、さまざまな環境上でMSXゲームを動作させるソフトウェア実行環境です。

その第一弾タイトルとして「BURAI 上巻」を選出しました。

(c)althi Inc.

(c)飯島多紀哉.

(c)Shannon.

(c)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

※画面は開発中のものです。

