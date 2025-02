アンバサダーのヒロミが登場するプロモーション！ファミリー工房「ACCEL JAPAN」参画

ファミリー工房は、ブランジスタエールが運営するプロジェクト「ACCEL JAPAN(アクセルジャパン)」に2025年2月1日(土)より参画。

ファミリー工房「ACCEL JAPAN(アクセルジャパン)」参画

ファミリー工房は、ブランジスタエールが運営するプロジェクト「ACCEL JAPAN(アクセルジャパン)」に2025年2月1日(土)より参画しました。

プロジェクト参画に伴い、2025年2月1日(土)よりACCEL JAPANアンバサダーであるヒロミさんが登場するプロモーションを開始します。

ファミリーグループは、東京23区を中心に、建物の設計・施工を行う「株式会社ファミリー工房」、介護関連事業を行う「株式会社ファミリー介護」、そして、その顧客ネットワークを基軸に不動産売買・賃貸の仲介事業を行う「株式会社ファミリー不動産」を運営しています。

2025年2月に20周年を迎え、施工件数10.000件を突破しました。

しかし、まだまだサービスの認知度が高いとはいえないのが現状。

幅広い方にもっと気軽に同店を利用してほしい。

そういった想いから本プロジェクト「ACCEL JAPAN」に参画し、ヒロミさんの肖像を活用したプロモーションを展開することとなりました。

■「ACCEL JAPAN」について

https://accel-japan.com/

ACCEL JAPANは、全国の企業の成長を後押しするプロジェクト。

参画企業は、著名タレントの写真素材・動画素材を初期費用なし、月額定額制で使用することができ、プロモーション効果の高いタレント広告をこれまでより低コストで実現可能。

アンバサダーのヒロミさん、名倉潤さん、板野友美さん、篠田麻里子さん、上地雄輔さん、鈴木杏樹さん、岡田結実さん、藤森慎吾さん、赤星憲広さん、ぺこぱさん、松嶋尚美さん、松村沙友理さん、長嶋一茂さん、三浦翔平さん、さらば青春の光さんらが参画企業のプロモーションに登場し、企業活動を支援します。

また、日本最大級の経営者交流団体・パッションリーダーズと連携して経営者の学びと交流の場も提供し、日本経済の発展に貢献することを目指しています。

■ヒロミ

■出身地:東京都八王子

■生年月日:1965年2月13日

1986年1月21日(大安)にミスターちん、デビット伊東等と共に「B-21 SPECIAL」を結成。

デビュー当時、ルックスの良さに加え、機関銃のようにギャグが飛び出すスピード感、強気なツッコミを武器に人気を集めた。

現在、個人としてレギュラー番組のMCをはじめ、単発番組にも多数出演。

またマネージメント事務所設立やトレーニングジムの経営など幅広い分野で活躍。

家具や部屋のリノベーションやリフォームなど多趣味なことでも有名。

■ファミリー工房について

【特徴】

・創業20周年で施工事例10,000件以上の実績

・SDGs達成における太陽光発電の積極的な普及活動

・1級建築士が社内に在籍

・自社ビルのショールームを所有

・住宅に関する困りごとを24時間駆けつけサービス(ファミリーサポート)にて提供

