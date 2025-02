兵庫県・淡路島福良港発の「うずしおクルーズ」は、今回、卒業を迎える方の門出を祝し、2025年2月15日(土)から4月6日(日)まで、特別な卒業旅行応援キャンペーン「#卒ウズ25」を開催します。

うずしおクルーズ「#卒ウズ25」

開催期間:2025年2月15日(土)〜4月6日(日)

対象者 :2025年3月に卒業を予定されている小学生、中学生、高校生、

専門学生、大学生(院生)の方

兵庫県・淡路島福良港発の「うずしおクルーズ」は、今回、卒業を迎える方の門出を祝し、2025年2月15日(土)から4月6日(日)まで、特別な卒業旅行応援キャンペーン「#卒ウズ25」を開催!

世界最大級の渦潮を間近で感じながら、一生の思い出となるような特別な時間を過ごせます。

■特典

1. 卒業記念に500円分のお買物券をプレゼント

内容 :卒業の思い出に、淡路島ならではのお土産をゲットできるチャンス!

条件 :チケット発券後に受付で卒業が分かる学生証(小学生は名札可)

または卒業証書(コピー可)をご提示ください。

対象店舗:うずしおショップMARINE(乗場売店)、福良マルシェ(道の駅福良内)

2. 優先乗船

内容:優先乗船で船内へ案内、広々としたデッキで記念撮影が撮り放題。

一生の思い出に残る1枚を。

3. 船長からのお祝いメッセージ

内容:卒業という大きな一歩を踏み出す皆さまへ。

出港時に船長からの励ましのメッセージで未来への航海を応援します。

4. 出港セレモニー

内容:桟橋スタッフによる心温まるお見送りセレモニー。

爽快なウォータースプラッシュ演出、はつらつとした笑顔や応援旗などで、あなたの新しい航海の始まりを応援します。

5. チェキサービス&記念撮影

下船後に乗船口付近の特設フォトスポットでスタッフが撮影をします。

ご希望の方は、「撮影腕章」をつけたスタッフにお声がけください。

※1グループ1枚のみとさせていただきます。

※チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

6. 絵馬プレゼント

内容:乗船口付近の特設絵馬コーナーで願い事の記入と飾り付けができます。

【うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報などをお届けし知的欲求も満たすことができます。

営業日・出航時間: ホームページにて要確認

料金 : 中学生以上 2,500円、小学生 1,000円、

幼児 大人1名につき 1名無料

場所 : 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界最大級の渦潮を間近で感じられる!うずしおクルーズ「#卒ウズ25」 appeared first on Dtimes.