DJナイトクラブ「エピカ・沖縄」は、2025年2月14日に「酒井 道生」と年間専属契約します。

エピカ・沖縄

DJナイトクラブ「エピカ・沖縄」は、2025年2月14日に「酒井 道生」と年間専属契約!

2025年、エピカでは、より良い音響の環境を来場される利用者へ届けると言う、DJクラブとして基本的なサービスを更に見つめ直しました。

スピーカー・アンプ・ミキサーなどのブランドのスペックだけに拘るのではなく、音響オペレーターとしての酒井の職人技とされる技術を取り組み、「日々のDJプレイによる営業」「各アーティストの特性を生かしたライブ」「HIP HOPに拘らず他ジャンルのサウンドに対応出来る音響システムの構築」「コードの張り方一つずつの見直し」「季節の変化による湿度や気温の変化に伴う調整」を年間でコーディネートします。

「サウンドは波動と振動数を奏でる」「生き物であり、アーティスト・サウンドシステム・音響エンジニアは、三位一体である」と我々は改めて提唱しています。

これらは目に見えずPRすることも難しい部分であるからこそ、今回我々はリスペクトする一流の音響エンジニアである酒井へオファーしました。

沖縄は人気の観光地とは言え、クラブ人口は首都圏の1/30といった厳しいマーケット環境です。

その中でエピカは、閑散期でもweekend partyは年間を通して毎週1,000人前後の集客を重ね、日曜日にブッキングする日本人アーティストによりイベント・ライブも常に満員御礼となっています。

そのような大きな理由が、今回酒井との契約成立に至った背景にも詰まっています。

<酒井 道生 プロフィール>

1975年生まれ、愛知県名古屋市出身。

1994年よりライブハウス・クラブなどで音響キャリアスタート。

名古屋「DIAMOND HALL」の音響を20年以上担当し、その後独立。

フジロックフェスティバル、サマーソニック、ミュージックサーカス、ライジングサン、AH-1、ワイヤードミュージックフェスティバル、ロッキンオンジャパン、荒吐ロックフェスなどの帯同アーティストの音響をサポート。

2011年から2022年までAK-69のライブ音響を担当。

その後も全国各地のライブイベントや数々のアーティストの音響サポートを行い“SOUL FLOWER UNION”“DJ RYOW”“¥ellow Bucks”などのツアーにも帯同。

確かなスキルでHIP HOPにROCKとジャンルを問わずクラブイベント、ライブハウス、大型フェスとオールラウンドの現場で活動を続けている。

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:00AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

TEL:070-3851-9056 (13:00〜)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「酒井 道生」年間専属契約!エピカ・沖縄 appeared first on Dtimes.