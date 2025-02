やさしい光の移り変わりが心地よい就寝環境をサポート！バランスボディ研究所「ユメミライト」

バランスボディ研究所は、宇宙開発技術にインスパイヤされた、独自の赤色光技術を用いた睡眠デバイス「ユメミライト」を2025年2月6日(木)から販売中です。

バランスボディ研究所「ユメミライト」

サイズ :高さ4.2cm、直径6.5cm(上部)、6.7cm(底部)

重量 :167g

材質 :プラスチック

カラー :ブラック

電源 :Micro USB対応

充電時間 :約3時間

稼働回数 :フル充電で約25〜28回使用可能

販売予定価格:30,230円(税込)

保証 :1年

ユメミライトは、特定波長の光を活用し、より自然な方法で、睡眠環境を整えるデバイスです。

睡眠不足が当たり前になりつつある今こそ、生活習慣の一つとして「赤い光」を取り入れた、より快適な睡眠空間づくりをサポートします。

■28分間の夕焼けシミュレーションで心地よい眠りをサポート

「ユメミライト」は、就寝前の28分間で穏やかに沈む夕焼けを再現する機能を搭載しています。

この光の変化が体内リズムを整え、自然に「眠りのスイッチ」をオンにします。

やさしい光の移り変わりが、落ち着いたひとときを演出し、心地よい就寝環境をサポートします。

■使い方は簡単

ユメミライトの操作はシンプルで、電源を入れるだけ。

スマートフォンやアプリを使用する必要はなく、ただ一つのボタン操作で夕焼けを再現した赤色光が点灯し、心地よい睡眠空間を得ることができます。

もし夜中に目が覚めた場合でも、再度ボタンを押すだけで、再び快適な睡眠環境が作れます。

■充電の手間が少なく長持ち設計

ユメミライトは、コンパクトで持ち運びにも適しており、旅行先や出張先でも、いつもと変わらない快適な睡眠環境をサポートします。

充電の手間も最小限に抑えられており、1回の充電で25〜28回使用可能なため、旅行の際にケーブルを一緒に持ち運ぶ必要もありません。

また、30,000時間の光源寿命により、長期的な使用が可能です。

■ユメミライトの技術的特徴

ユメミライトは、630ナノメートルの赤色光を放出し、夕焼けを再現することで、自然な睡眠空間に導きます。

この特定の波長の光を、覚醒を抑えつつ、心地よい睡眠環境を作り出すのに最適な強度で発光します。

また、3段階の明るさ調整機能により、部屋の広さや使用環境に合わせて最適な睡眠環境を作り出せます。

・毎日気持ちよく朝を迎えたい!

・出張先や旅行先でも、睡眠環境を崩したくない!

・快適に眠りたい!

など、お悩みの方にオススメです。

