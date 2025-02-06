¡ÚºÇ¿·¡Û¡ÈºÇ¶¯´¨ÇÈ¡É¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¡7Æü¤Î¶õ¤ÎÊØ ANA¤Ï¡È30ÊØ¤¬·ç¹Ò¡É¤ÈÈ¯É½¡¡6Æü¸á¸å8¸½ºß
º£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤¹¤â°ìÉô¤Î¹Ò¶õÊØ¤Î·ç¹Ò¤ä¡¢Ê¡Åç¸©¤«¤é¿·³ã¸©¤òÄÌ¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤¹¤¬¡¢¢§Á´Æü¶õ¤Ç¤Ï»³·Á¸©¤Î¾±Æâ¶õ¹Á¤äÉÙ»³¶õ¹Á¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë27ÊØ¤¬¡¢¢§ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ç¤Ï¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë7ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´Æü¶õ¤Ï¤¢¤¹7Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÉô¤ÎÊØ¤Ç·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾±Æâ¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤Ê¤É30ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¡¢¤ª¤è¤½2230¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤ÏÊ¡Åç¸©¤ä¿·³ã¸©¤òÄÌ¤ëÈØ±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢ÃöÉÄÂåÈØÄô¹â¸¶¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é°ÂÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤Î¾å²¼Àþ¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å8»þ¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JR³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å8»þ¸½ºß¡¢¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£