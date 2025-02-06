「ナナイロカップ北九州」8日開幕 ラグビー7人制女子の10チーム、ミクニワールドスタジアム北九州で激突
ラグビー7人制女子の国際大会「ナナイロカップ北九州」が8日、北九州市のミクニワールドスタジアム北九州で開幕する。九州を中心とする高校生以上の女子選手の強化とファン層拡大などを目的に開催。4回目の今年は国内外10チームが激突する。
地元福岡の強豪、ナナイロプリズム福岡や2連覇を狙うながとブルーエンジェルス（山口）、日本代表を目指す若手選手で構成する強化チーム「女子シニアアカデミー」などを軸に優勝争いが展開されそうだ。海外勢はボンド大ラグビークラブなどオーストラリアの2チームに加え、シンガポールからも初参加する。
8日正午に予選リーグを開始。9日は午前10時から4チームによる決勝トーナメントを行う。入場無料。詳細は公式サイトで。問い合わせは大会運営事務局＝0942（30）0092（平日午前9時半〜午後5時）。
▼参加チーム▼
【国内】
・ながとブルーエンジェルス
・女子シニアアカデミー
・ナナイロプリズム福岡
・自衛隊PTS + BRAVE LOUVE（合同チーム）
・追手門学院大学 女子ラグビー部 VENUS
・琉球アイランドガールズ
・神戸ファストジャイロ
【海外】
・Briars Rugby Club（オーストラリア）
・Bond University Rugby Club (オーストラリア)
・B.A.C. (シンガポール)