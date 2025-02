キセルが、9枚目となるフルアルバム『観天望気』を4月2日(水)にリリースすることを発表した。昨年結成25周年を迎え、ホールを含むワンマンツアーを大盛況で終えたキセル。2017年の前作『The Blue Hour』以降からコロナ禍を経て始めた兄・辻村豪文のドラムや、弟・辻村友晴の自作した竹笛などの楽器に加え、近年のキセルには欠かせない野村卓史(Key)との3人編成でのライブで練り上げ完成させた珠玉の全10曲を収録した作品となる。

共同アレンジと共同プロデュースに野村卓史、ゲストに角銅真実(Vo、マリンバなど)、加藤雄一郎(クラリネット、Saxなど)を迎え、録音とミックスエンジニアを内田直之が担当。ジャケットはキセルのアルバムを多く手がける内田松里の描き下ろし。また、リリース記念ワンマンツアー『Kicell New Album「観天望気」Release Tour』が4月12日岡山よりスタートして全6公演を行う予定。チケットは現在発売中。<リリース情報>キセル『観天望気』発売日:2025年4月2日(水)CD販売価格:3000円+税=収録曲=1. 偶々2. わたしは知らない3. 春隣4. 壁画の頃5. 草葉の陰まで6. 卯月の夜半7. 楽しい明日8. たくさんのふしぎ9. 観天望気10. 縁歌Produced & Arranged by Kicell & Takuji NomuraRecorded by Naoyuki Uchida at STUDIO Dede & Makisato lab.Mixed by Naoyuki Uchida at Makisato lab.Illustration by Matsuri UchidaArt Direction & Designed by Yasuko Ishimori<ライブ情報>『Kicell New Album「観天望気」Release Tour』2025年4月12日(土)岡山・城下公会堂 in KOTYAE4月13日(日)福岡ROOMS4月19日(土)名古屋TOKUZO4月20日(日)梅田SHANGRI-LA5月30日(金)渋谷クラブクアトロ6月15日(日)京都・磔磔TICKET一般: \5,500 / 学割・身障者割: \3,500(全自由)企画/制作:SMASH / カクバリズムWeb Site: http://nidan-bed.com/