本日の【株主優待】情報 (6日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (6日 発表分)



2月6日に、株主優待制度について新設や拡充などを発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ランシステム <3326> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/6発表

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、自遊空間株主優待券（保有株数に応じて6000～4万円相当）、QUOカード（2000～2万円分）、Amazonギフトカード（2000～2万円分）のいずれか1つを贈呈する。



日本テレビホールディングス <9404> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/6発表

毎年3月末と9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、グループ会社（HJホールディングス、ティップネス、la belle vie、日本テレビ放送網）の優待品を贈呈する。



■記念優待 ――――――――――――



デジタルハーツホールディングス <3676> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/6発表

創業25周年記念株主優待を実施。25年3月末時点で500株以上を保有する株主を対象に一律1万円分のQUOカードを贈呈する。



■拡充 ――――――――――――――



グンゼ <3002> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/6発表

3月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。9月末を基準日とする優待特典に「100株以上200株未満」の区分を新設し、保有期間に応じて1000～3000相当のオンラインショップクーポンを贈呈する。



ソーダニッカ <8158> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/6発表（場中）

保有株数「500株以上1000株未満」の区分を新設し、QUOカード1000円分を贈呈する。



■廃止 ――――――――――――――



アドソル日進 <3837> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/6発表

24年9月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

