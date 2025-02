完全無料プランを追加！マイスター「MAPJOBキャリア」

マイスターは、運営する求人サイト「MAPJOBキャリア」を2025年2月7日(金)に大幅リニューアルし、新たに「完全無料プラン」を追加します。

マイスターは、運営する求人サイト「MAPJOBキャリア」を2025年2月7日(金)に大幅リニューアルし、新たに「完全無料プラン」を追加!

■「MAPJOBキャリア」の特長

1. 完全無料プランの導入

これまで有料プランのみだった掲載プランに、新たに「完全無料プラン」を追加しました。

初期費用や掲載費用、掲載期間を気にすることなく、手軽に求人情報を掲載できます。

全国で人材募集を行っている大手企業から中小企業、スタートアップ企業まで、求人掲載ハードルを大幅に低減します。

2. 業界初※!GPS連動の地図検索機能の充実化

GPS機能とGoogleマップの連動により、現在地周辺の求人情報を地図上で簡単に検索できる機能を更に使いやすく機能充実化を図りました。

通勤時間や勤務地を重視する地元で働きたい求職者にとって、またUIターンで求人を探したい求職者にとって、最適な求人情報との出会いをサポートします。

※同社調べ

3. 新着求人5,000件以上を掲載

新卒・中途採用はもちろん、正社員・契約社員・派遣・アルバイト・パートなど多様な雇用形態から、短期単発のスポットワークまで、さまざまな求人情報を網羅しています。

4. 専門求人サイト全17サイトと連携

医療・介護・保育、工場、飲食、ITエンジニア、ドライバー、事務、アパレル、携帯販売、営業・販売、理美容、警備など、特定分野に特化した専門求人サイトを17サイト展開しており、よりターゲットを絞った求人活動が可能です。

5. 企業と求職者の最適なマッチングを支援

地図検索機能と豊富な求人情報により、企業と求職者の最適なマッチングを実現し、採用活動の効率化に貢献します。

■リニューアル概要

実施日 :2025年2月7日(金)

主な変更点:・完全無料プランの追加

・UI/UXの改善(地図検索機能の強化を含む)

・その他機能の改善・追加

■「MAPJOBキャリア」について

「MAPJOBキャリア」は、GPS連動の地図検索機能を搭載した求人サイトです。

「地図から仕事を探す」という新しいスタイルを提供し、求職者と企業のスムーズなマッチングを支援しています。

■「完全無料プラン」の利用方法

「MAPJOBキャリア」の公式サイトにアクセス。

簡単な登録手続きだけで求人情報の掲載の申込が可能。

※人材サービス関連の法人企業は対象外です。

